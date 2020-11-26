Росія хотіла б піти на чергову військову ескалацію з Півдня, щоб прокласти сухопутний коридор до Одеської області і розблокувати подачу води до Криму. Так вважає генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

Проте військовий не знає, чи збирається Росія насправді це зробити. Про це Годжес заявив в інтерв'ю ТСН.

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Якщо вони вірять, що Захід насправді не відреагує, я думаю, що вони будуть готові спробувати на це (напад з Півдня) піти,

– зазначив колишній командувач.

За словами Ходжеса, Україна знає, що на Півдні є люди, які, можливо, є схильні до корупції та дезінформації. Військовий наголосив, що суспільство та влада повинні мати бажання цьому протистояти.

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Годжес впевнений, що це має бути дипломатичний шлях. Як наголосив екскомандувач, Кремль щасливий, бо йому нічого не вартує підривати український уряд.

"Всі ці речі спричиняють проблеми і вимагатимуть від Франції та Німеччини більшої відповідальності", – додав генерал.

Годжес зауважив, що саме Франція і Німеччина мають чинити дипломатичний тиск на Росію.

До речі Кремль певною мірою переміг у Нагірному Карабасі, – генерал-лейтенант Годжес