Чи може Росія вдертися у Білорусь: припущення Тихановської
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переконана, що у вторгненні в Білорусь російських військ немає потреби. Тож, вона сумнівається, що це дійсно відбудеться.
Водночас Тихановська зауважила, що зараз не спостерігається активної підтримки Олександра Лукашенка з боку Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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До того ж Тихановська підкреслила, що у випадку з Білоруссю не мовиться про геополітику.
Наша боротьба спрямована проти однієї людини – проти режиму та диктатури. Тому ніякої необхідності в цьому немає. У нас – абсолютно мирна революція, проти кого та які війська вводити,
– сказала Тихановська.
Зауважимо, що раніше секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов повідомляв, що Росія може ввести свої війська в Білорусь.
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Як стосунки у Тихановської та Путіна
- Росія наразі зайняла вичікувальну позицію щодо ситуації у Білорусі. Однак, попри це, Путін привітав самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах.
- Лідерка білоруської опозиції заявила, що хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Тихановська розповіла, що їй з президентом Росії Володимиром Путіним є про що поговорити. Вона вважає, що підтримка білоруського народу президентом Росії – це "рішення мудрого керівника".
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