Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переконана, що у вторгненні в Білорусь російських військ немає потреби. Тож, вона сумнівається, що це дійсно відбудеться.

Водночас Тихановська зауважила, що зараз не спостерігається активної підтримки Олександра Лукашенка з боку Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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До того ж Тихановська підкреслила, що у випадку з Білоруссю не мовиться про геополітику.

Наша боротьба спрямована проти однієї людини – проти режиму та диктатури. Тому ніякої необхідності в цьому немає. У нас – абсолютно мирна революція, проти кого та які війська вводити,

– сказала Тихановська.

Зауважимо, що раніше секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов повідомляв, що Росія може ввести свої війська в Білорусь.

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