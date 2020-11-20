У президента-втікача Віктора Януковича залишився ще 1 заочний арешт. Крім того, є рішення суду, згідно з яким експолітика затримають, якщо він повернеться в Україну.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

Суд виніс постанову про затримання Януковича для обрання запобіжного заходу. Про це розповів заступник керівника департаменту щодо "справ Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов, повідомляє Інтерфакс.

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Натомість досі нема тексту про скасування заочного арешту для Януковича. У суді запевняють, що прокурор і слідчий не довели наявність міжнародного розшуку президента-втікача. Тому справу розглядатимуть знову.

За словами, Іванова, якби дійсно були такі обставини, то клопотанню слідчого та прокурора відмовили б. При цьому заступник наголосив, що суд визнав обґрунтованим обвинувачення Януковича щодо організації силового розгону мітингувальників.

Іванов зазначив, що скасування заочного арешту має негативні наслідки для слідства через те, що необхідно заново доводити обставини в суді першої інстанції. Представник Офісу генпрокурора додав, що прокуратура підтримуватиме клопотання про заочний арешт в суді першої інстанції.

Чи може Янукович повернутись в Україну

За словами Іванова, рішення суду не означає, що Янукович може повернутись і залишитись на волі. Все тому, що через державну зраду, експрезидента засудили до 13 років ув'язнення.

У провадженні щодо держзради Януковича, йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

До слова, як наголосив Іванов, після скасування заочного арешту прокуратура звернулася до суду для дозволу на затримання Януковича. Суддя такий дозвіл надала.

Що цьому передувало