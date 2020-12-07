Інвестори з усього світу в стані ейфорії. Найбільший фондовий ринок світу – в Сполучених Штатах Америки – дає реальні підстави для таких емоцій.

У п'ятницю минулого тижня основні американські індекси (Dow Jones, S&P 500 та NASDAQ) оновили свої історичні максимуми. Це значить, що особи, які вкладали свої кошти в акції компаній США (а це майже всі інвестори світу), могли заробити величезні прибутки.

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Основні причини дві, на мій погляд:

Перша причина – ринок зрозумів, що з появою на ринку дієвих антикоронавірусних вакцин людство переживе цю страшну хворобу та карантини, і незабаром повернеться до звичного життя.

Друга причина – на ринку дуже багато вільних та дешевих грошей, особливо доларів та євро. Їхня кількість і надалі буде зростати, при тому, що ставки залишатимуться дуже низькими. На єврових і доларових облігаціях зароблятиметься мало, тому кошти гігантським потоком несуться на ринок акцій, піднімаючи їхні ціни до небес.

Колись (за кілька місяців, а може й за кілька років) зростання цін на фінансові активи перекинеться на сировинні товари і, зрештою, на споживчі кошики мешканців розвинутого світу. Інфляція в доларах та євро, мабуть, стане двознаковою (не менше 10% на рік).

Що не варто робити українцям в найближчі часи:

1. Тримати кошти в готівковій іноземній валюті. Можливе швидке падіння вартості долара або/та євро до валют країн, що розвиваються (до гривні зокрема).

2. Тримати кошти в валюті на депозитах з низькими ставками.

3. Купляти низькодохідні облігації в євро та доларах.

Що варто робити українцям:

1. Збільшувати частку гривні в своїх активах (як мінімум до 30%, можливо до 50% активів).

2. Купляти Облігації внутрішньої державної позики України та інші гривневі боргові цінні папери з високою дохідністю (для тих, хто вже розбирається).

3. Інвестувати 20%~30% валютних активів у акції компаній з розвинутих ринків (США та Європи передусім).

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Джерело: Facebook