Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відверто заявив, що нині повний безвіз з Великою Британією навіть не стоїть на порядку денному. Натомість він заявив про можливість спрощення візового режиму, який існує сьогодні.

Повний безвіз із Великою Британією – такий, який Україна має зараз з Євросоюзом – не на порядку денному. Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

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Я завжди говорю людям правду, і тому не хочу плодити ніякі зайві очікування. Британська сторона, на жаль, вкрай скептично ставиться до цього (безвізового режиму з Україною – 24 канал),

– заявив глава МЗС.

Натомість він зазначив, що Міністерство закордонних справ нині безпосередньо займається лібералізацією візового режиму, спрощенням, оптимізацією візових процедур з Британією. У цьому питанні міністр прогнозує "нормальний результат".

Крім того, очільник української дипломатії прокоментував недавній візит делегації України у Велику Британію. Підписані домовленості він назвав новим етапом відносин, але підкреслив, що такі амбітні переходи не відбуваються за один день.

"МЗС багато місяців вело перемовини з британцями щодо нової угоди про стратегічне партнерство й про вільну торгівлю. Міністерства оборони взаємодіяли. Це не рішення одного дня", – пояснив Дмитро Кулеба.