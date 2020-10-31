Чи варто Україні очікувати безвізу з Великою Британією: що кажуть в МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відверто заявив, що нині повний безвіз з Великою Британією навіть не стоїть на порядку денному. Натомість він заявив про можливість спрощення візового режиму, який існує сьогодні.
Повний безвіз із Великою Британією – такий, який Україна має зараз з Євросоюзом – не на порядку денному. Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".
Цікаво Скільки в України стратегічних партнерів і для чого вони потрібні: пояснення МЗС
Я завжди говорю людям правду, і тому не хочу плодити ніякі зайві очікування. Британська сторона, на жаль, вкрай скептично ставиться до цього (безвізового режиму з Україною – 24 канал),
– заявив глава МЗС.
Натомість він зазначив, що Міністерство закордонних справ нині безпосередньо займається лібералізацією візового режиму, спрощенням, оптимізацією візових процедур з Британією. У цьому питанні міністр прогнозує "нормальний результат".
Крім того, очільник української дипломатії прокоментував недавній візит делегації України у Велику Британію. Підписані домовленості він назвав новим етапом відносин, але підкреслив, що такі амбітні переходи не відбуваються за один день.
"МЗС багато місяців вело перемовини з британцями щодо нової угоди про стратегічне партнерство й про вільну торгівлю. Міністерства оборони взаємодіяли. Це не рішення одного дня", – пояснив Дмитро Кулеба.
Що відомо про візовий режим України й Великої Британії?
Нині в Україні діє безвізовий режим для громадян Великої Британії. Його надали на один рік – на перехідний період після виходу держави з Євросоюзу. Термін дії закінчується 31 січня 2021 року.
Натомість для відвідування Великої Британії українцям потрібна окрема віза. До слова, отримати британську візу, особливо робочу, доволі складно. Навіть щоб отримати туристичну візу, слід заповнити цілу анкету на 100 питань.
Поділитися новиною