Чи можливий локдаун, стане зрозуміло вже через тиждень, – Тимошенко
Перші результати від впровадження карантину вихідного дня будуть помітні вже за тиждень. Саме тоді стане зрозуміло, чи потрібно в Україні вводити повний локдаун.
Що сказав Тимошенко
Уряд радиться з місцевою владою щодо введення жорсткіших обмежень, аби не було "місцевого сепаратизму". Про це в інтерв'ю Олесі Бацман розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині (вихідного дня – 24 канал), й будемо ухвалювати рішення,
– сказав Тимошенко.
За його словами, зараз уряд намагається збити темпи зростання захворюваності на COVID-19, аби стабілізувати ситуацію. І за цей час – збільшувати кількість ліжкомісць.
Немає чіткого показника граничної кількості нових випадків інфікування за добу, за якого медична система не буде справлятися. Важливим є число тих, хто одужав, тривалість перебування в лікарнях тощо.
Тимошенко розповів, що нещодавно була зустріч з міськими головами, урядовцями та епідеміологами щодо епідемічної ситуації та впливу карантинних заходів на економіку. "Якщо буде локдаун, то ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздалегідь", – наголосив політик.
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Що про локдаун сказав Степанов
Перед посиленням карантинних обмежень уряд звертає увагу на один показник – спроможність медичної системи надавати допомогу. Про це на брифінгу 27 листопада заявив очільник МОЗ Максим Степанов.
Станом на п'ятницю при загальній кількості 55 886 виділених під COVID-19 ліжок зайняті 27 887 ліжок (49,9%). Ситуація напружена, але повністю контрольована. Це єдиний показник, який впливає на впровадження локдауну,
– наголосив Степанов.
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