Перші результати від впровадження карантину вихідного дня будуть помітні вже за тиждень. Саме тоді стане зрозуміло, чи потрібно в Україні вводити повний локдаун.

Що сказав Тимошенко

Уряд радиться з місцевою владою щодо введення жорсткіших обмежень, аби не було "місцевого сепаратизму". Про це в інтерв'ю Олесі Бацман розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині (вихідного дня – 24 канал), й будемо ухвалювати рішення,

– сказав Тимошенко.

За його словами, зараз уряд намагається збити темпи зростання захворюваності на COVID-19, аби стабілізувати ситуацію. І за цей час – збільшувати кількість ліжкомісць.

Немає чіткого показника граничної кількості нових випадків інфікування за добу, за якого медична система не буде справлятися. Важливим є число тих, хто одужав, тривалість перебування в лікарнях тощо.

Тимошенко розповів, що нещодавно була зустріч з міськими головами, урядовцями та епідеміологами щодо епідемічної ситуації та впливу карантинних заходів на економіку. "Якщо буде локдаун, то ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздалегідь", – наголосив політик.

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Що про локдаун сказав Степанов

Перед посиленням карантинних обмежень уряд звертає увагу на один показник – спроможність медичної системи надавати допомогу. Про це на брифінгу 27 листопада заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Станом на п'ятницю при загальній кількості 55 886 виділених під COVID-19 ліжок зайняті 27 887 ліжок (49,9%). Ситуація напружена, але повністю контрольована. Це єдиний показник, який впливає на впровадження локдауну,

– наголосив Степанов.

Зверніть увагу! Впродовж останнього тижня в Україні активно обговорюють ймовірність введення локдауна на зимові свята. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у випадку, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус не покращиться, на новорічно-різдвяний період уряд може ввести жорсткі обмеження. Очільник МВС Арсен Аваков, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов вже підтримали введення локдауна.



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