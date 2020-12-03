Кабінет Міністрів України поки не обмежується одним сценарієм можливого посилення карантину. Є декілька варіантів, серед яких і можливість уникнути повного локдауна – це посилення карантину на початку січня.

При цьому про повний локдаун, як за більшості інших варіантів, не мовиться. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в українському уряді.

До слова Результатів нема ніяких, – Держспоживслужба Києва про карантин вихідного дня

За цим варіантом уряд може посилити карантин на три тижні – у період з 2 до 23 січня. Тут логіка в тому, що ділова активність у цей святковий період і без обмежень відчутно знижується.

Ба більше, за твердженням джерела видання, ідею з посиленням карантинних обмежень вже після Нового року підтримує особисто Президент України Володимир Зеленський.

Втім, остаточного рішення український уряд досі не має. Цей варіант є лише одним з 3 – 4 робочих версій, які розглядаються.

Що ще відомо про можливі дати локдауна