Не локдаун: уряд розглядає ще один варіант посилення карантину
Кабінет Міністрів України поки не обмежується одним сценарієм можливого посилення карантину. Є декілька варіантів, серед яких і можливість уникнути повного локдауна – це посилення карантину на початку січня.
При цьому про повний локдаун, як за більшості інших варіантів, не мовиться. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в українському уряді.
До слова Результатів нема ніяких, – Держспоживслужба Києва про карантин вихідного дня
За цим варіантом уряд може посилити карантин на три тижні – у період з 2 до 23 січня. Тут логіка в тому, що ділова активність у цей святковий період і без обмежень відчутно знижується.
Ба більше, за твердженням джерела видання, ідею з посиленням карантинних обмежень вже після Нового року підтримує особисто Президент України Володимир Зеленський.
Втім, остаточного рішення український уряд досі не має. Цей варіант є лише одним з 3 – 4 робочих версій, які розглядаються.
Що ще відомо про можливі дати локдауна
- Судячи з усього, ця тема викликала значні суперечки серед представників української влади. Дехто хоче дочекатися кінця року, інші – вимагають "закрити" країну якомога швидше.
- Наприклад, глава МОЗ Максим Степанов хоче, щоб підприємці могли спокійно закінчити рік, тому наполягає на жорсткішому карантині з 2 січня 2021 року.
- Натомість цю ідею не підтримує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він наполягає, щоб ввести локдаун якомога швидше – з 7 грудня. Мовляв, якщо довго тягнути, може бути й занадто пізно.
- Українські підприємці просять лише одного – аби влада завчасно попередила про локдаун і дала їм можливість підготуватися. Втім, схоже, що все буде в найкращих українських традиціях – через суперечки у владі карантин запровадять ледь не в день схвалення відповідного рішення.
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