Конституційний суд України кинув виклик державі та її громадянам. Він скасував антикорупційну систему, яку українці важкими зусиллями виборювали на майданах та у Верховній Раді. Цим судді КС підписали собі політичний вирок.

Конституційний суд України зібрався на своє засідання в закритому режимі та одним махом зніс одне з головних досягнень із часів Революції гідності – систему електронних декларацій та кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Детальніше – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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У фокусі правоохоронців

Рішення суду підтримали 11 суддів, обраних за негласного сприяння президентів Віктора Януковича та Петра Порошенка, а також партії Юлії Тимошенко "Батьківщина", партії Тягнибока "Свобода" та ще один суддя, близький до соратника Коломойського Ігоря Палиці.

Так знесли всі напрацювання України в частині боротьби з корупцією:

закрили понад 100 кримінальних проваджень;

судді отримували індульгенцію, адже КС прописав для них взагалі окремий порядок контролю;

закрили доступ до реєстру декларацій.

За рішення проголосували 3 суддів, які вже перебували у фокусі уваги правоохоронців.

Суддя Ірина Завгородня, яку призначили Радою за квотою Блоку Порошенка, зараз розслідується в кримінальному провадження про брехню в декларації — перевірка НАЗК у її декларації виявила неправдиві відомості в розмірі 615,3 тисячі гривень.

Також НАЗК встановило, що суддя-доповідач Ігор Сліденко по квоті Свободи несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. За це йому загрожувало внесення в реєстр корупціонерів.

Як і третьому судді, Володимир Мойсик з квоти Порошенка також не повідомив про суттєві зміни майнового стану, як цього вимагає закон.



Ірина Завгородня, Ігор Сліденко та Володимир Мойсик / Колаж 24 каналу

Ефект політичної ядерної бомби

Але ті судді як ні в чому не бувало проголосували за скасування законів, які створювали для них проблеми. Ці події спричинили ефект політичної ядерної бомби, і в Євросоюзі заговорили вже не про ефемерне, а про реальне скасування безвізового режиму.

Адже Україна отримала таке благо не як даність, а як результат виконання взятих зобов'язань по мінімізації корупції. Але, немов пружина, ситуація за кілька днів почала розгортатися в абсолютно протилежному напрямку.

Чи розпустять КСУ

Рішенням РНБОУ було відновили доступ до реєстру, а президент подав невідкладні закони про визнання рішення Конституційного суду нікчемним і про повне перезавантаження КС.

Критики цього рішення вказують на те, що розпускати Конституційний суд неможливо за законом. Особливо обурюються цим попередні та нинішні депутати від блоку Порошенка. Вони, за їхньою ж логікою, так само незаконно в березні 2014 року після втечі Януковича звільнили суддів з парламентської квоти та делегували туди своїх представників.

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І вони, судді Сас за квотою "Батьківщини" та Сліденко за квотою "Свободи", проголосували потрібне нинішнім реваншистам рішення. Адже КС задовольнив клопотання, подане ОПЗЖ в повному складі.

Верховенство закону

У чому різниця між "верховенством закону" та "верховенством права"?

Гітлер убивав людей у газових камерах у суворій відповідності до "верховенства закону". Сталін розстрілював нескорених українців так само чітко згідно з приписами "верховенства закону". Тоді як головним у сучасному світі має бути принцип "верховенства права", який заснований на базових правах людини, в тому числі мати чесну владу: виконавчу, законодавчу та судову.

В сучасному світі верховенство права вступає в конфлікт з верховенством закону. Адже закони в багатьох країнах писали давно, вони часто не адаптовані до реалій. В деяких країнах, як Великобританії, взагалі немає Конституції, там все засновано на прецедентах права.

В інтересах суспільства

Закон має легітимність лише тоді, коли він діє в інтересах суспільства. Сувереном в нашій країні є сам народ. І цей Конституційний суд поставив себе вище всіх громадян України.

Він став не запобіжником в інтересах народу, він узурпував владу народу, бо його рішення позбавлені жодного сенсу, окрім кругової поруки та виконання замовлень проросійського лобі.

Телеканали Медведчука повністю проігнорували цю тему упродовж останніх днів.

Вони розуміють, що рішення КС, спровоковане ОПЗЖ, є супернепопулярним в народі. Адже для громадян важливо мати доступ до записів про статки чиновників, про літаки та палаци, про найдорожчу яхту Медведчука і віллу Льовочкіна на Лазуровому узбережжі Франції. Тому телеканали ОПЗЖ просто обминули цю дискусію, але саме це видає їх як замовників свавілля.

Статки Тупицького

Крім того, сам керівник Конституційного суду Олександр Тупицький та сірий кардинал КС, права рука Тупицького суддя Литвинов – доповідач справи про знищення НАБУ – мають дуже дивні моменти в біографії.

У Литвинова освіта була здобута у військовому навчальному закладі в Благовещенську на території Амурської області Росії. А в Тупицького журналісти-розслідувачі "Схем" виявили земельну ділянку у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, власником якої він став у 2018 році. Він оформив договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не показав інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.



Олександр Тупицький / Фото РБК-Україна

Коли ж Тупицького запитали, чому він не вніс це у декларацію, той просто розвів руками. Виявилось, голова КС не знав, як це зробити. Цирк та й годі!

Кримінальне провадження

Через це Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо Тупицького за фактами державної зради та незаконного відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ.

Ще одна справа стосується того, як Тупицький міг входити до злочинної організації, що мала вплив на діяльність суддів. А саме – винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб з метою для незаконного відчуження майна.

У зв'язку з цими подіями лунала думка, що треба не склад Конституційного суду перезавантажувати, а просто поміняти закони.

Що робити з Конституційним судом України

Але це не розв'язує проблему. Цей склад КС буде зносити нові та нові закони, переслідуючи мету узурпації влади та руйнуючи відносини з цивілізованим світом. Жодні переписування закону нічого не змінять, поки там будуть ті саме судді.

Тому цей Конституційний суд України повинен піти. Новий має бути зібраний з людей із бездоганною репутацією та в консультаціях з фракціями парламенту. Більше не повинно бути суддів Януковича чи суддів Порошенка, так само не повинно бути суддів Зеленського. Ми здатні назбирати в 40-мільйонній країні 18 осіб, які мають за душею ідеали верховенства права, а не московські контакти та бажання наживи.