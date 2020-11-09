Влада оцінила ймовірність жорсткого карантину: деталі
У Міністерстві охорони здоров'я та Офісі Президента України оцінили можливість запровадити новий жорсткий карантин. Як і раніше, ключовим критерієм будуть темпи поширення коронавірусу в Україні.
Жорсткий локдаун доволі складно буде пережити з економічної точки зору, підкреслив заступник голови МОЗ і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі "РБК-Україна".
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Відтак, підкреслив він, влада шукає баланс для того, щоб могли працювати визначені сфери господарської діяльності. Адже комусь потрібно поповнювати економіку.
Та якщо ми будемо спостерігати стрімке зростання захворюваності, яке може призвести до колапсу системи охорони здоров'я, то, звичайно, будемо розглядати жорсткі обмеження,
– заявив головний санлікар.
В Офісі Президента України натомість зазначають, що визначатимуть можливість запровадження жорсткого карантину одразу за трьома критеріями: індексу важких форм хвороби в загальній статистиці, індексу смертності й кількості зайнятих лікувальних ліжок.
"Втім, якщо суспільство не буде з розумінням ставитись до маскового режиму, до соціального дистанціювання, можливий спалах. Тоді негайно буде введений повсюдний жорсткий карантин", – попередив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
Про те, що жорсткий карантин може бути смертельним ударом для малого й середнього бізнесу заявив і глава МОЗ Максим Степанов. За його словами, саме через це влада наразі пропонує карантин вихідного дня.
Коротко про коронавірус в Україні:
- Станом на 9 листопада за увесь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли майже 470 тисяч людей. Лише за останню добу – 8 тисяч 687 нових випадків хвороби.
- Починаючи з 30 вересня, в Україні щодоби фіксують понад 4 тисячі нових випадків, а темпи поширення хвороби невпинно ростуть. Наразі рекордом є 7 листопада – 10 тисяч 746 випадків за одну добу.
- Серед усіх людей, які раніше захворіли на коронавірус, майже 210 тисяч вже одужали. Втім, від березня 2020 року через інфекцію померли понад 8,5 тисяч людей.
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