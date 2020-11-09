У Міністерстві охорони здоров'я та Офісі Президента України оцінили можливість запровадити новий жорсткий карантин. Як і раніше, ключовим критерієм будуть темпи поширення коронавірусу в Україні.

Жорсткий локдаун доволі складно буде пережити з економічної точки зору, підкреслив заступник голови МОЗ і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі "РБК-Україна".

Зверніть увагу Яким буде карантин вихідного дня і чого очікувати українцям: в МОЗ розповіли деталі

Відтак, підкреслив він, влада шукає баланс для того, щоб могли працювати визначені сфери господарської діяльності. Адже комусь потрібно поповнювати економіку.

Та якщо ми будемо спостерігати стрімке зростання захворюваності, яке може призвести до колапсу системи охорони здоров'я, то, звичайно, будемо розглядати жорсткі обмеження,

– заявив головний санлікар.

В Офісі Президента України натомість зазначають, що визначатимуть можливість запровадження жорсткого карантину одразу за трьома критеріями: індексу важких форм хвороби в загальній статистиці, індексу смертності й кількості зайнятих лікувальних ліжок.

"Втім, якщо суспільство не буде з розумінням ставитись до маскового режиму, до соціального дистанціювання, можливий спалах. Тоді негайно буде введений повсюдний жорсткий карантин", – попередив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Про те, що жорсткий карантин може бути смертельним ударом для малого й середнього бізнесу заявив і глава МОЗ Максим Степанов. За його словами, саме через це влада наразі пропонує карантин вихідного дня.

Коротко про коронавірус в Україні: