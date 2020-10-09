Кабінет Міністрів розгляне можливість введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус, якщо це ініціюватиме президент. Наразі такої потреби немає.

Навесні вже готували проєкт указу президента про запровадження надзвичайного стану. На щастя, вдалося обійтися без нього. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабміну Олег Немчінов, повідомляє 24 канал.

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Якщо буде потреба і вона буде ініційована президентом України, то ми розглянемо такий варіант,

– заявив Немчінов.

Та додав, що він особисто наразі потреби у впровадження в Україні надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом не бачить.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що в Україні можуть ввести надзвичайний стан через стрімке поширення коронавірусу та погіршення епідеміологічної ситуації в країні. 9 жовтня Денис Шмигаль збирає нараду з головами ОДА та міністрами щодо ситуації з COVID-19.

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Зверніть увагу! За добу 8 жовтня в Україні коронавірус підтвердили у 5 804 людей – це найбільша кількість з часу початку епідемії. Загалом недугу діагностували вже у 244 734 людей, одужати вдалося 108 233, померли – 4 690.