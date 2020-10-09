Чи можуть в Україні ввести надзвичайний стан через COVID-19: що кажуть в уряді
Кабінет Міністрів розгляне можливість введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус, якщо це ініціюватиме президент. Наразі такої потреби немає.
Навесні вже готували проєкт указу президента про запровадження надзвичайного стану. На щастя, вдалося обійтися без нього. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабміну Олег Немчінов, повідомляє 24 канал.
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Якщо буде потреба і вона буде ініційована президентом України, то ми розглянемо такий варіант,
– заявив Немчінов.
Та додав, що він особисто наразі потреби у впровадження в Україні надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом не бачить.
Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що в Україні можуть ввести надзвичайний стан через стрімке поширення коронавірусу та погіршення епідеміологічної ситуації в країні. 9 жовтня Денис Шмигаль збирає нараду з головами ОДА та міністрами щодо ситуації з COVID-19.
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