У Мукачеві горіла лижна фабрика: гасили пожежу понад 100 людей – фото
У місті Мукачево, що на Закарпатті, у ніч на 12 жовтня загорівся дах лижної фабрики "Тиса". Гасили пожежу 127 людей. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.
Займання трапилося о 02:00 12 жовтня у Мукачеві на території лижної фабрики "Тиса". Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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В одноповерховій будівлі виробничого цеху зі складським приміщенням (загальна площа 20 тисяч квадратних метрів) виникла пожежа даху,
– йдеться у повідомленні.
О 04:55 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 9 тисяч квадратних метрів.
На щастя, жертв та постраждалих немає. У ДСНС також зазначають, що надзвичайники змогли не допустити розповсюдження вогню на склад та виробничий цех.
До гасіння вогню залучали 127 людей та 17 одиниць техніки.
У Мукачеві горіла лижна фабрика / Фото ДСНС
Пожежу загасили, обійшлося без жертв та постраждалих / Фото ДСНС
У Мукачеві горіла лижна фабрика: дивіться карту