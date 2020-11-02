В Мукачеві місцевий правоохоронець 1 листопада вистрілив у себе під час добового чергування. 29-річний поліцейський охороняв бюлетені в територіальній виборчій комісії.

Чоловіка одразу доставили в місцеву лікарню. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Закарпатській області.

Читайте також В Івано-Франківську чоловік стріляв по перехожих: четверо людей у лікарні

Вогнепальне поранення виявилося несмертельним. Правоохоронця вже прооперували, і наразі його життю нічого не загрожує.

У повідомленні Нацполіції мовиться, що інцидент трапився 1 листопада, близько 5-ої години ранку під час добового чергування на Мукачівській ТВК.

Пораненого одразу госпіталізували до медустанови у тяжкому стані, де прооперували.

Поліція розпочала службову перевірку

У поліції вже розпочали службову перевірку за цим фактом. Правоохоронці мають встановити всі причини та обставини події, яка сталася.

Відзначимо, що в ніч проти 1 листопада в ресторані Харкова сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь з пістолета. Після сутички з відвідувачами 37-річний харків'янин помер.