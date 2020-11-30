Міністерство закордонних справ Чехії нагородило лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. Політичний та громадський діяч отримав медаль "За заслуги в дипломатії".

Також глава МЗС Чехії Томаш Петршічек нагородив низку видатних особистостей з різних країн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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Мустафа Джемілев отримав нагороду чеського дипломатичного відомства за "вагомий внесок впродовж життя у захист прав людини".

У МЗС Чехії зауважили, що через пандемію COVID-19 неможливо забезпечити участь лауреатів на церемонії, під час якої вручати нагороди мав сам міністр закордонних справ.

Відтак всі медалі нагородженим Чехія передасть в закордонні дипломатичні установи.

Що відомо про Мустафу Джемілєва