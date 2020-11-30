Мустафа Джемілєв отримав почесну нагороду від МЗС Чехії
Міністерство закордонних справ Чехії нагородило лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. Політичний та громадський діяч отримав медаль "За заслуги в дипломатії".
Також глава МЗС Чехії Томаш Петршічек нагородив низку видатних особистостей з різних країн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
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Мустафа Джемілев отримав нагороду чеського дипломатичного відомства за "вагомий внесок впродовж життя у захист прав людини".
У МЗС Чехії зауважили, що через пандемію COVID-19 неможливо забезпечити участь лауреатів на церемонії, під час якої вручати нагороди мав сам міністр закордонних справ.
Відтак всі медалі нагородженим Чехія передасть в закордонні дипломатичні установи.
Що відомо про Мустафу Джемілєва
- Мустафа Джемілєв – політичний та громадський діяч СРСР і України кримськотатарського походження. Він є одним з провідників кримськотатарського національного руху.
- В радянські часи був учасником дисидентського руху. За свої політичні погляди Джемілєв був судимий 7 разів, відбував заслання в російській Якутії.
- У 1991 – 2013 роках був головою Меджлісу кримськотатарського народу.
- Після подій Революції Гідності та окупації Росією півострова Мустафа Джемілєв був одним з основних проукраїнських політичних діячів у Криму. Зокрема, він зайняв позицію недоторканності кордонів України й не визнав "референдум".
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