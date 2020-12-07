Джемілєв розповів про рідний Крим і батьківський будинок, який не бачив вже 7 років: відео
Команда Ukraїner спільно з Українським інститутом представили серію "Рідний Крим". В ній герої за допомогою віртуальної реальності спостерігають за знаковими для них місцями в Криму, діляться думками та історіями про рідний півострів.
Щемливими спогадами про Крим у першій історії поділився режисер та актор театру і кіно, етнічний кримський татарин Ахтем Сеітаблаєв. Героєм другої історії став політичний та громадський діяч, один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв. Більше читайте на Ukraїner.
Перша історія Режисер Ахтем Сеітаблаєв поділився щемливими спогадами про Крим: відео
Історія Мустафи Джемілєва
Героєм другої історії став політичний та громадський діяч, один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв. Його родина пережила розкуркулення у 1930-х і 2 депортації з рідного Криму. За політичні погляди Мустафу свого часу відрахували з вишу, а згодом неодноразово судили.
Він провів 15 років у місцях позбавлення волі. З часів незалежності України Мустафа Джемілєв бере активну участь у її політичному житті та є автором десятків законопроєктів. Через російську окупацію всесвітньо відомий правозахисник вже кілька років не може приїхати на півострів.
Більше про Мустафу Джемілєва та його Крим: дивіться відео Ukraїner
Знайомий з радянською репресивною машиною
За словами кримськотатарського лідера, за 6 років померло дуже багато його рідних та друзів, а він не зміг поїхати на похорон.
Ми впевнені, що ця окупація обов’язково скінчиться, тому що інакше бути не може. Це великий виклик взагалі світопорядку, але, мабуть, питання часу. Я думаю, що вже після повернення багато чого буде по-іншому в Криму,
– зазначив Джемілєв.
Як правозахисник, учасник дисидентського руху і політичний в'язень Мустафа Джемілєв добре знайомий з радянською репресивною машиною та її методами. Хоча у незгодних з тодішньою владою проводили численні обшуки, а то й розстрілювали, способи переслідування кримських татар в анексованому з 2014 року Криму в чомусь перевершують навіть сталінські часи:
- таємні викрадення і вбивства;
- оточення будинку людьми в масках і без ордерів на обшук тощо.
Обшуки у Криму
Джемілєв розповів: "Проводять обшук з максимальним нанесенням матеріальних збитків і приниженням людської гідності. У всіх наших співвітчизників складається таке враження, що вони спеціально провокують на якийсь опір для того, щоб виправдати потім більш жорстку реакцію з їхнього боку".
Політичний та громадський діяч впевнений: кримські татари можуть зберегтися як етнос тільки на своїй землі, тому незалежно від політичних поглядів їх об’єднує ідея повернутися на свою батьківщину. А для цього потрібно:
- по-перше, звільнитися від окупантів;
- по-друге, відновити свою національно-територіальну автономію в складі Україні, де гарантуватимуться збереження і розвитку мови, культури і традицій киримли.
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