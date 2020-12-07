Команда Ukraїner спільно з Українським інститутом представили серію "Рідний Крим". В ній герої за допомогою віртуальної реальності спостерігають за знаковими для них місцями в Криму, діляться думками та історіями про рідний півострів.

Щемливими спогадами про Крим у першій історії поділився режисер та актор театру і кіно, етнічний кримський татарин Ахтем Сеітаблаєв. Героєм другої історії став політичний та громадський діяч, один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв. Більше читайте на Ukraїner.

Перша історія Режисер Ахтем Сеітаблаєв поділився щемливими спогадами про Крим: відео

Історія Мустафи Джемілєва

Героєм другої історії став політичний та громадський діяч, один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв. Його родина пережила розкуркулення у 1930-х і 2 депортації з рідного Криму. За політичні погляди Мустафу свого часу відрахували з вишу, а згодом неодноразово судили.

Він провів 15 років у місцях позбавлення волі. З часів незалежності України Мустафа Джемілєв бере активну участь у її політичному житті та є автором десятків законопроєктів. Через російську окупацію всесвітньо відомий правозахисник вже кілька років не може приїхати на півострів.

Більше про Мустафу Джемілєва та його Крим: дивіться відео Ukraїner

Знайомий з радянською репресивною машиною

За словами кримськотатарського лідера, за 6 років померло дуже багато його рідних та друзів, а він не зміг поїхати на похорон.

Ми впевнені, що ця окупація обов’язково скінчиться, тому що інакше бути не може. Це великий виклик взагалі світопорядку, але, мабуть, питання часу. Я думаю, що вже після повернення багато чого буде по-іншому в Криму,

– зазначив Джемілєв.

Як правозахисник, учасник дисидентського руху і політичний в'язень Мустафа Джемілєв добре знайомий з радянською репресивною машиною та її методами. Хоча у незгодних з тодішньою владою проводили численні обшуки, а то й розстрілювали, способи переслідування кримських татар в анексованому з 2014 року Криму в чомусь перевершують навіть сталінські часи:

таємні викрадення і вбивства;

оточення будинку людьми в масках і без ордерів на обшук тощо.

Обшуки у Криму

Джемілєв розповів: "Проводять обшук з максимальним нанесенням матеріальних збитків і приниженням людської гідності. У всіх наших співвітчизників складається таке враження, що вони спеціально провокують на якийсь опір для того, щоб виправдати потім більш жорстку реакцію з їхнього боку".

Політичний та громадський діяч впевнений: кримські татари можуть зберегтися як етнос тільки на своїй землі, тому незалежно від політичних поглядів їх об’єднує ідея повернутися на свою батьківщину. А для цього потрібно:

по-перше, звільнитися від окупантів;

по-друге, відновити свою національно-територіальну автономію в складі Україні, де гарантуватимуться збереження і розвитку мови, культури і традицій киримли.

Важливо! Ukraїner звертається до всіх, хто на умовах збереження анонімності хотів би поширити свої фотографічні спогади про Крим. Якщо ви зафіксували історичні моменти окупації або живете в Криму і фіксуєте те, що там відбувається зараз, поділіться своїм Кримом з усім світом.