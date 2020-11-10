Мусульманам Російської Федерації заборонили одружуватися з представниками інших конфесій. Таке рішення ухвалило російське духовне управління мусульман.

До такого висновку дійшли ще у липні 2020 року, однак, опублікували його лише зараз. Про це повідомляє Інтерфакс.

До слова Іслам: чи справді ця релігія така страшна, як про неї розповідають

У документі зазначається, міжконфесійні шлюби, зокрема з представницями людей Письма, на території РФ неприпустимі. Вони можливі лише в певних одиничних випадках за рішенням місцевого муфтія.

Що це означає

За коранічним актом мусульмани не мають одружуватися з "язичницями", поки ті "не увірують".

Вийти заміж за мусульманина може та жінка, яка, наприклад, вважає Ісуса не Богом, а Божим посланцем, як і Мухаммеда. Вона має визнавати існування єдиного Бога та бути готовою виконувати правила Корану.

Подружжя має мати схожі думки в питанні релігії і духовності. Адже це є найважливішою умовою їх спільної щасливого життя.

Чи правильне це рішення

В сунітському ісламі є 4 правові школи, 3 з яких забороняють шлюби з немусульманами. Але найпоширенішою в РФ є ханафітська, яка це дозволяє.

"Виходить, що богословський висновок суперечить школі, до якої належать майже всі їхні віруючі. До того ж він претендує, аби мати загальноісламський характер, а це так само ненормально, якби православна церква почала б робити заяви від імені всіх християн", – зазначи ісламознавець Роман Силантьєв.