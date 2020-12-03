Релігійне Об’єднання мусульман Польщі вибачилося за календар на 2021 рік, в якому український Крим позначили територією Росії. Інцидент назвали редакційною помилкою, яку, до речі, вже виправили. Водночас про приналежність Криму до України у календарі так і не зазначили.

Муфтій Польщі Томаш Мишкевич пояснив, чому сталася така помилка у календарі, та вибачився за це. Відповідний лист надрукували на сайті Об’єднання мусульман.

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Що сказав муфтій Польщі

Томаш Мишкевич вибачився перед усіма, хто відчув себе скривдженим, і наголосив, що вони "не мали мети створювати додаткову напруженість і в без того складній політичній ситуації".

Це серйозна помилка, якої не повинно було трапитися, але вона сталася. Відбулася редакційна помилка на етапі створення, фатальний автоматизм письменника і перенесення назви "(Російська Федерація)", яка з’явилася на інших сторінках календаря. Ще раз прошу вибачення,

– мовиться у зверненні муфтія Польщі.

Мишкевич додав, що мусульмани підтримують вільний Крим, який так важливий для всіх татар, зокрема і для польсько-татарської громади. Релігійне об’єднання мусульман в Польщі було і є аполітичним. А відстоювання права мусульманської громади на релігію та недоторканість її об’єктів є основними завданнями Об’єднання.

Помилку в календарі вже виправили

Водночас на календарі так і не з’явилася вказівка про те, що Крим територіально належить Україні. Про це у фейсбуці написав член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов.

Ні слова про приналежність Криму до України. Крім того, напис "Крим" забрали з календарної дошки кримської мечеті, а потрібно було додати "Україна" в дужки,

– написав він.



У мусульманському календарі на 2021 рік забрали напис "Російська Федерація" / Mzr.pl

Що відомо про скандал з календарем мусульман Польщі