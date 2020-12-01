Релігійне Об’єднання мусульман Польщі потрапило у скандал через календар на 2021 рік, в якому мечеті українського Криму позначили територіями Росії-окупанта. Організацію закликали розібратися з цією ситуацією та вилучити з обігу надрукований тираж, а також цифрову версію календаря.

Електронну версію календаря розміщено на офіційному сайті Об’єднання, яке є головною організацією мусульман Польщі.

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Які міста окупованого Криму підписали російськими

У календарі зображено мечеті в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму з написом про територіальну приналежність до Росії.



Мусульмани Польщі позначили Крим російським у календарі на 2021 рік / Фото Mzr.pl



Мусульмани Польщі позначили Крим російським у календарі на 2021 рік / Фото Mzr.pl

На календар вже поскаржилися голові об’єднання мусульман Польщі

Член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов надіслав листа Томашу Міськевичу з вимогою видалити календар з сайту Об'єднання та вилучити з обігу надруковані копії. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Щиро сподіваюся, що це нецільова дія, акт неінформованого редактора, який видавництво просто пропустило у поспіху. Я спрямовую запит на роз’яснення до Вищого мусульманського коледжу,

– написав він.



Мусульмани Польщі позначили Крим російським у календарі на 2021 рік / Фото Mzr.pl



Мусульмани Польщі позначили Крим російським у календарі на 2021 рік / Фото Mzr.pl

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