Мусульмани Польщі видали календар з "російським" Кримом: фото
Релігійне Об’єднання мусульман Польщі потрапило у скандал через календар на 2021 рік, в якому мечеті українського Криму позначили територіями Росії-окупанта. Організацію закликали розібратися з цією ситуацією та вилучити з обігу надрукований тираж, а також цифрову версію календаря.
Електронну версію календаря розміщено на офіційному сайті Об’єднання, яке є головною організацією мусульман Польщі.
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Які міста окупованого Криму підписали російськими
У календарі зображено мечеті в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму з написом про територіальну приналежність до Росії.
Мусульмани Польщі позначили Крим російським у календарі на 2021 рік / Фото Mzr.pl
Мусульмани Польщі позначили Крим російським у календарі на 2021 рік / Фото Mzr.pl
На календар вже поскаржилися голові об’єднання мусульман Польщі
Член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов надіслав листа Томашу Міськевичу з вимогою видалити календар з сайту Об'єднання та вилучити з обігу надруковані копії. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Щиро сподіваюся, що це нецільова дія, акт неінформованого редактора, який видавництво просто пропустило у поспіху. Я спрямовую запит на роз’яснення до Вищого мусульманського коледжу,
– написав він.
Мусульмани Польщі позначили Крим російським у календарі на 2021 рік / Фото Mzr.pl
Мусульмани Польщі позначили Крим російським у календарі на 2021 рік / Фото Mzr.pl
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