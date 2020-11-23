У музей Революції Гідності прийшли з перевіркою: перші деталі
У музеї Революції Гідності 23 листопада проводять експертизу будівництва. Це сталося через декілька днів після обшуків у музеї, коли поліцейські вилучили документацію та заблокували декілька приміщень.
Проєктування музею ще навіть не розпочалося. Про це повідомила пресслужба музею Революції Гідності.
Зауважимо Викликає певне здивування, – реакція Мінкульту на обшуки у Музеї Революції Гідності
А в нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність",
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про обшуки у музеї
- 19 листопада поліція провела обшуки у музеї Революції Гідності. Обшук відбувся за декілька днів до річниці Революції Гідності.
- У СБУ пояснили, що наразі розслідують розкрадання бюджетних грошей при реконструкції комплексу.
- Силовики вилучили музейну документацію.
- В Офісі Президента здивувалися, що обшуки провели напередодні пам'ятної дати. ОП запевнив, якщо гроші справді розтратили, то це доведуть і результат побачить уся країна. Однак події навколо музею Революції Гідності мають закінчитися чітким юридичним висновком.
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