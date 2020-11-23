У музеї Революції Гідності 23 листопада проводять експертизу будівництва. Це сталося через декілька днів після обшуків у музеї, коли поліцейські вилучили документацію та заблокували декілька приміщень.

Проєктування музею ще навіть не розпочалося. Про це повідомила пресслужба музею Революції Гідності.

Зауважимо Викликає певне здивування, – реакція Мінкульту на обшуки у Музеї Революції Гідності

А в нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність",

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про обшуки у музеї