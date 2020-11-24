Мали право: в Музеї Майдану пояснили, чому передали 111 мільйонів гривень генпідряднику
Музей Революції Гідності переказав підряднику, який займається проєктом Меморіалу Небесної Сотні, авансовий платіж у розмірі 80% вартості. У музеї впевнені, що діяли законно і мали на це право.
Річ у тім, що попередню оплату товарів регулюють постанови Кабінету Міністрів. Про це заявила заступниця директора Національного музею Революції Гідності Оксана Моргун, повідомляє Цензор.НЕТ.
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"Законна підстава переказувати гроші в розмірі 111 мільйонів гривень у нас була. Генпідрядник відкрив рахунок у Державній казначейській службі, і ми туди переказали кошти", – розповіла Моргун.
Вона пояснила, що підрядник не зміг би забрати гроші з рахунку без жодних підстав. Він повинен надати службі рахунки на всі платежі та інформацію, на що він витрачатиме гроші. Все через те, що рахунок – не особистий, а тому розпоряджатися цими грошима для власних потреб він не може.
Представники музею склали попередній план робіт з генпідрядником. Однак на земельну ділянку наклали арешт вже після того, як договір уклали.
Перевірка у Музеї Революції Гідності: що відомо
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