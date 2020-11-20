Поліція та СБУ 19 листопада провели обшуки у Музеї Революції Гідності. Адміністрацію закладу підозрюють у привласненні коштів на реконструкцію меморіального комплексу. В Музеї запевняють, ці гроші – у підрядника.

Що сказав директор про скандал з коштами

Гроші перерахували ще у 2018 році. Про це розповів директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло у коментарі виданню "Новое время".

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За тендерною процедурою, було визначено переможця – приватне товариство Україна-Реставрація – і за результатами тендеру ми мали укласти угоду. Це було зроблено. Термін виконання робіт був чітким – вісім місяців: меморіал повинен бути побудованим або 20 лютого, або до Дня незалежності України,

– сказав Пошивайло.

Для робіт уже придбали усі матеріали

Необхідні матеріали для будівництва вже придбали, проте роботи заблокували – через накладений арешт.

"У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан.І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі слідчі дії закінчені. І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій", – пояснив Пошивайло.

Обшукали не лише Музей, а й помешкання директора

Зазначимо, що силовики обшукували квартиру Ігоря Пошивайла та сам Музей. Вилучили документацію.

Що кажуть слідчі про обшуки в Музеї Революції Гідності