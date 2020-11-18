Відбулася телефонна розмова між президентом України і головою МВФ. Українська сторона дуже просила МВФ надіслати місію. Але МВФ поки не бачить такої можливості. Далі читайте російською.

Украина просит миссию

Для миссии, по словам главы МВФ, необходимо "Full agreement on actions needed prior to program review".

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Умных людей можно обмануть. Но только один раз. Второй раз они вам уже не верят.

Почему для Украины так важна миссия МВФ?

При этом, на данный момент речь идет даже не о транше. А о миссии МВФ. Почему для Украины так важна миссия? Потому что это сигнал, что сотрудничество разморожено. Что Украина в программе. Это позволило бы получить деньги от ЕС, например. По крайней мере позволило бы говорить с ЕС о такой возможности даже до получения транша. Хотя не факт, что сработало бы.

И точно визит миссии МВФ нужен для выхода на внешние рынки. Для получения денег инвесторов. Дело в том, что денег этих сейчас просто очень много. Мир пучит от денег.

Американские фондовые индексы, после победы Байдена и выхода новостей от производителей вакцин, находятся на исторических максимумах. Поэтому инвесторы очень нуждаются в новых заемщиках. Особенно дающих такую высокую доходность как Украина.

А украинский бюджет очень нуждается в деньгах. Прямо очень. И вот будь от МВФ позитивный сигнал, уже на следующий день украинский Минфин объявил бы о новом выпуске.

Выполнила ли Украины условия МВФ?

В МВФ это тоже понимают. Не дураки. И дадут этот сигнал только если снова смогут поверить в то, что Украина выполнит взятые на себя обязательства. Пока что, к сожалению, даже все пункты очень простой программы не выполнены. Заявление украинской стороны о том, что мы все выполнили для первого транша не корректны. Мы может быть выполнили все, что должны были сделать на конец июля. Но конец июля был давно. А меморандум предусматривает расписание шагов, тайм-план реформ. И может для кого-то это станет сюрпризом, но чем позже вы выполняете требования, тем больше требований вам надо выполнить. И это логично. Это связь времени и пространства, практически.

Если вы выполнили то, что должны были в июле, но говорите о транше в декабре, то вы не получите транш, пока не сделаете все, что надо было исполнить до декабря. Потому что вы не выполняете план сотрудничества. Потому что вы не выполняете взятые на себя обязательства. А вы сами говорили, что обязуетесь к определенной дате провести определенные реформы. И если память плохая, то не беда, все записано в меморандуме.

Не говоря уже о том, что под удар поставлено множество реформ, сделанных в рамках сотрудничества с фондом. Миссия приедет только если будет Full agreement, то есть в МВФ увидят, что у украинской власти есть план, как починить то, что они уже сделали и президент под этим планом публично подпишется. Пока что президент не подписался даже под судебной реформой, которая предусмотрена сотрудничеством с МВФ. И речь тут только о приезде миссии, не о выделение денег. Деньги будут только, когда этот план реализуют. В чем есть огромные сомнения.

Где могут быть проблемы?

Это восстановление доверия к НБУ, это бюджет на следующий год, где раздутый дефицит и завышенные доходы, и это, прежде всего, антикоррупционная инфраструктура, которую надо восстановить, куда уже можно приплюсовывать судебную реформу. В общем, типичная "миссия невыполнима". И неизменная повестка дня от наших партнеров в последние месяцы. Ничего нового.

Может ли Украина выйти на рынок без миссии МВФ?

Теоретически может. Но выпуск будет не большим. Опять же, все дело в очень хорошем настроении рынков. Им надо куда-то девать деньги. И на данный момент инвесторы готовы закрывать глаза на многое, готовы искать позитив там, где его нет (например, инвесторам очень понравилась резкая реакция президента на решение КС, потому что президент в первый раз за многие месяцы занял позицию, хоть никакого эффекта на реальность эта реакция и не имела), готовы на небольшой выпуск. По крайней мере пока погода на рынках не изменилась.

Было ли когда-то такое уже в истории Украины?

Да, это полностью повторяет стратегию "пропетлять", которую использовал Янукович в 2012-2013 гг. Допетлял в итоге.

Но определенное время такая стратегия работает. Ну как, работает. Позволяет избежать коллапса. Полного. Но "нам бы день продержаться, нам бы ночь простоять". И бюджет пустой. И денег на поддержку бизнеса нет. В условиях борьбы с коронавирусом, в условии карантина. Это жесткая диета в условии, когда вы болеете и вам нужно много питаться, чтобы восстановить силы. И если вы долго ее будете придерживаться, то конец вам не понравится.

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И вопрос, почему мы оказались на диете во время болезни? Только потому, что кто-то решил, что можно кинуть партнеров. Только потому, что кто-то решил, что можно откатить реформы. Только потому, что кто-то решил, что бороться с коррупцией плохо. Только потому, что кто-то решил, что внешнее управление мешает управлять по-украински.

Ну вот теперь петляем. В рамках давних украинских традиций.

Источник: Facebook