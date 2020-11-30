Проаналізували проєкт державного кошторису на 2021 рік, який Міністерство фінансів України підготував до другого читання. І у нас тільки одне питання – цей проєкт дійсно схвалив МВФ?

Ріст "внутрішнього" ПДВ: зідки такі цифри?

Доходи центрального бюджету були збільшені на 20,9 млрд грн додатково до вже фантастичних планів доходів. З них 7,4 млрд грн – це плата за ліцензії за азартні ігри, в які ще можна повірити. Решта – додаткові доходи від ПДВ, прибутки державних підприємств, податок на прибуток підприємств та ввізне мито.

Це добре, що Мінфін має запал оптимізму, але для такого органу варто займати консервативну позицію.

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В першу чергу викликає стурбованість запланований ріст "внутрішнього" ПДВ. З якого дива несподівано ПДВ виросте на 58% – поки що притомного пояснення ніхто не надав. А це ризик по доходах на рівні 40 млрд грн, або 0,9% ВВП.

Проєкт бюджету-2021 до другого читання / Джерело фейбук-сторінка Ціна держави

Особливі аплодисменти викликають 88,7 млрд грн державних гарантій по кредитах. Це є приховані додаткові видатки на рівні 2% ВВП, які врешті решт ляжуть на плечі платників податків. Так було завжди, що спочатку це ніби просто державна гарантія, а потім цей борг обслуговують та погашають платники податків. Чому цього разу може бути інакше – не зрозуміло.

Так, Мінфін символічно зменшив плановий дефіцит з 6% ВВП (270.4 млрд грн) до 5,5% ВВП (246,6 млрд грн). Проте фактичний дефіцит з урахуванням ризиків по доходах та прихованих видатків (держгарантій по доходах) становить щонайменше 8,3% ВВП або близько 375 млрд грн. Це якщо не рахувати борги по відшкодуванню ПДВ 2020-го року та потенційний перехід частини дефіциту 2020-го року.

Якщо МВФ дійсно на таке погодився – то хочеться про це бачити довідку, з мокрою печаткою.

Джерело: Facebook