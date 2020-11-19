Для України є важливою не лише економічна підтримка з боку Міжнародного валютного фонду, але й підтримка довготривалої стабільності у країні. Що заважає її досягнути – читайте далі.

Про це представник МВФ в Україні Йоста Люнгман розповів на щорічних зборах Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє НВ.

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Зауважимо, що коментуючи це питання, економіст послався на опитування інвесторів, яке провели за підтримки ЄБА.

Ми вже четвертий рік поспіль бачимо, що інвестори переживають за корупцію, судову корупцію та вплив олігархів на економіку,

– пояснив Люнгман.

За його словами, розв'язання цих проблем зможе, зокрема, забезпечити довгострокове зростання для України. Важливо, що ці питання присутні у програмі підтримки МВФ.

Гроші від МВФ для України

Виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко поцікавилася у Люнгмана, чи зможе Україна отримати гроші від Фонду принаймні у 2021 році. Проте прямої відповіді на своє запитання не отримала.

"Ми на такі питання не відповідаємо, ми такі перемовини публічно не оголошуємо. Діалог з представниками влади щодо того, що треба зробити, аби забезпечити перегляд питання, триває", – підкреслив представник МВФ.

Оцінка роботи НБУ

Люнгман також наголосив, що задоволений роботою Нацбанку у період після кризи 2014 –2015 років. Адже це дозволило Україні мати відносно гарну фіскальну та фінансову позицію та показники ВВП.

"Завдяки цьому зникло багато дисбалансів та вразливостей економіки. Інфляція була досить низькою… Була впевненість у питаннях економіки та банківського сектору. Коронавірусна криза завдяки НБУ не запустила банківську та фінансову, – додав він.