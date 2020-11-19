Міжнародний валютний фонд підтримує й буде підтримувати Україну. Але й зауважує, що потрібно продовжувати боротьбу з корупцією. Про це повідомив президент Зеленський.

Зеленський розповів про стосунки України та МВФ

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 18 листопада, пише 24 канал, серед іншого говорив і про стосунки України та Міжнародного валютного фонду. Глава держави згадав про розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, яка відбулася напередодні.

Нагадаємо Україна виконала всі структурні маяки, – Зеленський поговорив із директоркою МВФ

У цій розмові мовилося про те, що МВФ буде підтримувати Україну, однак треба продовжувати антикорупційні реформи. І передусім – розв'язати проблему із Конституційним Судом, який у ці реформи втрутився.

Ми відзначили виконання Україною структурних маяків та обговорили важливість збереження антикорупційної інфраструктури: повернення електронного декларування для чиновників, розв'язання ситуації – всі вже втомлені від неї – з Конституційним Судом,

– розповів Володимир Зеленський.

При цьому український президент не став "вдаватися у деталі" та пояснення, але запевнив: "Загалом МВФ продовжує нас підтримувати". Мовляв, Київ очікує на приїзд місії МВФ та черговий траншу.

Коли станеться перше або друге – Зеленський не сказав. Відзначив тільки, що "це все обов’язково буде, отже буде і фінансова стабільність нашої країни й нашої економіки".

Що слід пам'ятати про відносини України та МВФ у 2020 році

10 червня у МВФ погодили кредитну програму для України stand by на 5 мільярдів доларів за 1,5 року.

Гроші планували надіслати у 4 транші, перший надали майже одразу – 2,1 мільярда.

До кінця 2020 мали надійти ще два, і останній у 2021. Однак процес фактично на паузі.

Важливо: щоб Україна отримувала гроші від МВФ, вона має виконувати певні вимоги – продовжити пенсійну, медичну, освітню, антикорупційну реформи, зберегти незалежність Національного банку.

Повне відеозвернення Володимира Зеленського 18 листопада:

До теми Коли Україна може отримати транш від МВФ: заява представника уряду в Раді