МВФ поліпшив оцінку падіння ВВП України у 2020 році до 7,2% і відновлення у 2021 році до 3% / Соцмережі

Міжнародний валютний фонд поліпшив оцінку падіння ВВП України у 2020 році. Натомість, згідно з прогнозом, у 2025 році ВВП України має зрости. Також підвищено очікування зростання української економіки.