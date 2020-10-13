МВФ поліпшив прогнози щодо економіки Україна: як Фонд оцінює ВВП і інфляцію
Міжнародний валютний фонд поліпшив оцінку падіння ВВП України у 2020 році. Натомість, згідно з прогнозом, у 2025 році ВВП України має зрости. Також підвищено очікування зростання української економіки.
Відповідна інформацію МВФ оприлюднив 13 жовтня. Про це мовиться у Світовому економічному прогнозі Фонду.
Радимо ознайомитися МВФ недооцінює Україну: чи варто вірити прогнозам про курс, ВВП та інфляцію
Що очікує на українську економіку найближчим часом: прогноз МВФ
- ВВП України у 2020 році має впасти на щонайменше 7,2% (у червні МВФ прогнозував падіння до 8,2%).
- На 2025 році МВФ прогнозує зростання ВВП України на 4%.
- У 2021 році українська економіка має зрости на щонайменше 3% (раніше прогнозували ріст на 1,1%).
- Середньорічна інфляції в Україні у 2020 році становитиме 3,2% (було 4,5%). А у 2021-му – 5% (було 7,2).
- Інфляція на кінець періоду у 2020 році становитиме 5,2%, а за рік зросте до 5,8%.
- Прогноз рівня безробіття на 2020 рік становить 11%, на наступний – 9,6%. (в червні Фонд оцінював, що у 2020-му він зросте з 8,5% до 12,6%, а наступного – знизиться до 12%).
До теми Пандемія коронавірусу зашкодить економіці менше, ніж передбачалося, – МВФ
Які прогнози Фонду щодо інших країн
- Відновлення світової економіки у 2021 році відбуватиметься дещо менш високими темпами, ніж очікували в червні, – 5,2% замість 5,4%.
- Російська економіка у 2021 році зросте на 2,8% замість червневих 4,1%.
- Оцінку падіння економіки країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, на 2020 рік погіршено до 3,3% (раніше очікували зниження на 3%). А у 2021 році очікуєть зростання на 6% (попередній прогноз - 5,9%).
- МВФ підвищив прогноз зростання економіки Китаю у 2020 році – до 1,9% із 1%, у 2021 році очікує її зростання на 8,2% (оцінка не змінилася).
- Фонд продовжує погіршувати оцінку падіння ВВП Індії – 10,3% проти червневих 4,5. Водночас темпи відновлення ВВП країни у 2021 році підвищено до 8,8% із 6%.
- Падіння бразильської економіки, як очікує МВФ, буде менш драматичним - на 5,8%, а не на 9,1%. На 2021 рік прогноз зростання знижено до 2,8% із 3,6%.
- Прогноз щодо ВВП розвинених країн у 2020 році покращено. Зниження становитиме 5,8%, а не 8%. Зростання у 2021 році буде на рівні 3,9% (попередній прогноз – 4,8%).
- Щоправда, оцінку рівня падіння американської економіки у 2020 році зменшено із 8% до 4,3%, наступного року зростання американської економіки становитиме 3,1% (4,5%).
- Поліпшено очікування щодо економіки країн єврозони – очікують падіння у 2020 році на 8,3% (було 10,2%). Натомість знижено прогноз зростання у 2021 році – 5,2% (6%).
- Найглибше падіння, як і раніше, очікують в Італії (оцінку знижено на 2,2% до 10,6%) та Іспанії (збережено на рівні 12,8%). Зростання у 2021 році в Італії буде на рівні 5,2% (було 6%), в Іспанії очікують 7,2% (6%).
- У Франції зниження у 2020 році становитиме 9,8%, а не 12,5%, зростання наступного року на 6% (7,3%).
- ВВП Великої Британії впаде у 2020 році на 9,8%. Раніше очікували падіння на 10,2%. Натомість у 2021 році воно зросте на 5,9% (6,3%).
- У Німеччині очікують зниження економіки на 6% (7,8%). У 2021 році зростання буде на 4,2% (6,3%).
- Економіка Японії у 2020 році року знизиться на 5,3% (попередня оцінка – 5,8%), у 2021 році зросте на 2,3% (2,4%).