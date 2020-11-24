Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і плюс 2 млрд до показників попереднього тижня.

Бюджет-2020: як не потонути у видатках?

Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки – до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.

Читайте також Врятувати бізнес чи запровадити жорсткий карантин: що я обираю

Одночасно, локдаун вихідного дня та неминуче насування повного локдауну підвищують потребу в бюджетних видатків. Найпростіша програма підтримки – виплата 5000 грн мінімальної зарплати всім зайнятим в уражених галузях сфери послуг (близько 4 мільйонів людей) – коштує 20 млрд на місяць. Цих грошей зараз просто немає.

Що робити?

Як вже казав, єдиний нормальний спосіб вирішити проблему – швидке відновлення співпраці з МВФ, яке відкриє нам доступ до запозичень, щоб профінансувати видатки. Це означає прийняття хоч трохи адекватного бюджету на 2021 рік – йдуть розмови вже про прийнятність дефіциту на рівні 5,3% від ВВП. Втім, незрозуміло, від якого прогнозного ВВП – з початком локдаунів очевидно, що макропрогноз, за яким складений бюджет, треба переглядати у бік менших темпів зростання.

Окрім бюджету, необхідно запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство. Звичайно, все це потребує зусиль – але порівняно з часами, коли МВФ вимагав підвищення тарифів або пенсійного віку, це очевидно не важкі умови.

Джерело: Facebook