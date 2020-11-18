Міжнародний валютний фонд занепокоєний деякими пунктами антикорупційної реформи в Україні. Зокрема, фонд не влаштовує робота антикорупційного бюро і прокуратури.

Рішення Конституційного Суду щодо антикорупційної реформи не в кращому світлі представляє Україну, а МВФ дивиться на ситуацію в цілому. Про це в інтерв'ю "Корреспонденту" розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

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Чим саме занепокоєні у МВФ

У МВФ викликають побоювання призначення Вищої ради юстиції, робота Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та незалежна діяльність Національного антикорупційного бюро. Але, за словами Драганчука, усі ці питання перебувають у процесі вирішення.

"Ми очікуємо від них позитивного сигналу – початку роботи місії Фонду. Це відкриє нам фінансування Євросоюзу та Світового банку", – додав він.

Немає формальних передумов не давати Україні транш

На думку Драганчука, всі структурні маяки виконано й у МВФ немає формальних передумов, щоб не надсилати місію і не давати Україні наступний транш.

До слова, глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва 17 листопада поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським. Розмову вона назвала конструктивною, однак для того, щоб Україна отримала черговий транш, необхідно досягнути повного взаєморозуміння.