МВФ турбують деякі пункти антикорупційної реформи, – Мінфін
Міжнародний валютний фонд занепокоєний деякими пунктами антикорупційної реформи в Україні. Зокрема, фонд не влаштовує робота антикорупційного бюро і прокуратури.
Рішення Конституційного Суду щодо антикорупційної реформи не в кращому світлі представляє Україну, а МВФ дивиться на ситуацію в цілому. Про це в інтерв'ю "Корреспонденту" розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.
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Чим саме занепокоєні у МВФ
У МВФ викликають побоювання призначення Вищої ради юстиції, робота Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та незалежна діяльність Національного антикорупційного бюро. Але, за словами Драганчука, усі ці питання перебувають у процесі вирішення.
"Ми очікуємо від них позитивного сигналу – початку роботи місії Фонду. Це відкриє нам фінансування Євросоюзу та Світового банку", – додав він.
Немає формальних передумов не давати Україні транш
На думку Драганчука, всі структурні маяки виконано й у МВФ немає формальних передумов, щоб не надсилати місію і не давати Україні наступний транш.
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