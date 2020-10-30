Для України та спільної співпраці є дуже важливою система підзвітності державних чиновників через е-декларування. Саме тому необхідно посилити ефективність всіх антикорупційних органів.

Так у МВФ відреагували на рішення Конституційного суду України про е-декларування. Свою позицію там висловили у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

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Речник МВФ наголосив, що запуск електронної системи доступу до інформації про статки високопосадовців у 2016 році був і залишається критично важливим кроком в боротьбі з корупцією.

Його не потрібно скасовувати,

– зауважили у МВФ.

Також там нагадали, що створення ефективної антикорупційної бази – найважливіше у взаємодії МВФ з Україною впродовж останніх років. МВФ закликав посилювати ефективність усіх антикорупційних органів. Також підкреслили, що "дискусії з проблемних питань тривають".

Детальніше про скандал навколо рішення Конституційного Суду про декларування – читайте у матеріалах 24 каналу.