Влада повністю або частково провалила виконання майже всіх пунктів, зафіксованих у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексочільник Державної податкової служби Сергій Верланов.

Зокрема, він повідомив, що парламент ухвалив закон про відтермінування введення РРО для фізосіб-підприємців, що було складним компромісом. Адже підприємці все одно не задоволені й продовжують протестувати, а зобов'язання перед МВФ в черговий раз порушені.

"Крім чергового відтермінування цієї реформи, згідно з новим законом, ліміти ФОП прив'язуються до мінімальної заробітної плати, що автоматично розширює сферу дії спрощення (це також йде в розріз з підписаним з МВФ меморандумом)", – зазначив Сергій Верланов.

На його думку, питання фіскалізації дійсно є спірним, і, з огляду на складні умови пандемії, такий компроміс є досить адекватним рішенням кризової ситуації. "Знайдене рішення значною мірою збігається з моїми пропозиціями: справжній мікробізнес отримав відтермінування, перелік ризикових видів діяльності скорочений, при цьому електроніка, ювелірка й ліки все ж будуть фіскалізовані з 1 січня 2021 року", – пише Сергій Верланов.

За його словами, РРО для малого бізнесу – це не поодинокий форс-мажор щодо домовленостей з кредиторами (МВФ).

"Очевидним є регрес у питаннях збереження незалежності НБУ, продовження антикорупційної та судової реформ, вдосконалення корпоративного управління", – зазначає експерт.

Сергій Верланов також перерахував деякі пункти меморандуму з МВФ, зазначивши, що розробка організаційних структур ДПС і ГТС, як єдиних юридичних осіб, – єдине, що було зроблено (на папері). Всі інші пункти, наприклад, створення централізованого підрозділу з управління ризиками ДПС, скасування планових перевірок, введення тестування консолідованих юридичних осіб у пілотних установах ДПС і ГТС, передача активів Державної фіскальної служби, зокрема ІТ-системи, і ліквідація Державної фіскальної служби не реалізовані.

"Окремо стоїть питання запровадження єдиного рахунку для сплати податків. На відміну від попередніх пунктів, є шанси, що він буде введений 1 січня 2021 року (але це не точно). Однак, якщо комунікація податкової та Мінфіну щодо РРО була недостатньою та неякісною, то за єдиним рахунком вона практично відсутня. Куди бізнес повинен платити податки з Нового року, і хто відповість за помилки й штрафи?" – пише Сергій Верланов.

Ексглава ДПС наголошує, що досі не схвалений закон про Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з початку наступного року, а також Закон про так звану "податкову амністію". Замість цього в парламент подано законопроєкт про зниження ПДВ для окремих видів діяльності, що теж суперечить меморандуму з МВФ.

"Очевидно, що 4 тижні, які залишилися, вже нічого не змінять, і домашнє завдання Україна з високою ймовірністю не виконає. На жаль, все це означає, що найближчим часом черговий транш від найбільшого фінансового партнера України нам чекати не варто. Незважаючи на активні спроби керівництва країни переконати громадськість у протилежному", – впевнений ексглава ДПС.

На його думку, відновити втрачену довіру МВФ можна, якщо припинити брехню та замилювання очей, якщо системно й наполегливо працювати відповідно до укладених угод. "МВФ – не благодійна організація і не банкомат. Природно, що від України вимагають реальних реформ, а не їхньої імітації", – резюмував Сергій Верланов.