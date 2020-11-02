Стрілянина у Відні – це теракт, – МВС Австрії
Стрілянина, у центрі австрійської столиці, внаслідок якої загинули і поранені люди, є терактом. Це вже визнали у Міністерстві внутрішніх справ Австрії.
Там також наголосили: напад триває досі. Відтак, жителів столиці правоохоронці просять не виходити на вулиці. Про це мовиться у твіттері МВС Австрії.
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Там також додають: громадський транспорт не зупинятиметься у 1 окрузі міста, тобто у центральній його частині.
Окрім того, правоохоронці просять очевидців подій, які мають фото або відеозаписи стрілянини, не публікувати їх у соцмережах, а передати їм.
Що відомо про теракт у Відні: коротко
- Про стрілянину в історичному центрі австрійської столиці стало відомо ввечері 2 листопада.
- ЗМІ відразу повідомили про 7 жертв збройного нападу та багатьох постраждалих. Водночас правоохоронці офіційно кажуть про 1 загиблу людину та 1 ліквідованого терориста.
- За попередніми даними, нападників декілька. Одного із них нібито ліквідували, інших поки розшукують.
- Один зі зловмисників нібито захопив заручників у японському ресторані Akakiko.
- У різних місцях Відня чути звуки пострілів, до пошуків терористів залучена авіація.
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