Стрілянина, у центрі австрійської столиці, внаслідок якої загинули і поранені люди, є терактом. Це вже визнали у Міністерстві внутрішніх справ Австрії.

Там також наголосили: напад триває досі. Відтак, жителів столиці правоохоронці просять не виходити на вулиці. Про це мовиться у твіттері МВС Австрії.

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Там також додають: громадський транспорт не зупинятиметься у 1 окрузі міста, тобто у центральній його частині.

Окрім того, правоохоронці просять очевидців подій, які мають фото або відеозаписи стрілянини, не публікувати їх у соцмережах, а передати їм.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

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