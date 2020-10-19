"Ви – фашисти": МВС Білорусі приголомшило обурливою заявою щодо протестувальників
У білоруському міністерстві внутрішніх справ назвали мирних протестувальників фашистами та заявили, що по-справжньому силу проти демонстрантів силовики в Білорусі ще не застосовували. Також, за твердженням МВС Білорусі, силовики не затримують і не застосовують силу проти "простих людей".
За словами начальника Головного управління організованої злочинності та корупції МВС Білорусі Миколи Карпенкова, "за простими людьми ніхто не бігає". Його слова передає білоруське опозиційне видання TUT.BY.
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Це ви (протестувальники – 24 канал) – фашисти, а не ми фашисти. По-справжньому силу ми ще ні до кого не застосовували,
– наголосив Карпенков.
Він зазначив, що "найнебезпечніших гострокопитних ми з вулиць приберемо". За його словами, наразі у Білорусі ведеться спостереження та ідентифікація осіб, їх силовики намагаються "вилучити з натовпу".
Що відомо про криваві протести у Білорусі: головне
- Протести у Білорусі почалися ще 9 серпня і стали відповіддю на фальсифікацію президентських виборів. Вже з перших днів силовики ОМОНу вдалися до жорстких затримань мітингувальників.
- Попри обурення білорусів та невизнання виборів світовою спільнотою, Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію та став самопроголошеним президентом.
- Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.
- Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
- 18 жовтня у Білорусі пройшов "Партизанський марш" під час якого, за даними правозахисників, затримали не менше 230 осіб.
- При цьому в Мінську силовики розганяли протестувальників за допомогою спецзасобів, зокрема, міліціонери стріляли гумовими кулями в повітря.