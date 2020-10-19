У білоруському міністерстві внутрішніх справ назвали мирних протестувальників фашистами та заявили, що по-справжньому силу проти демонстрантів силовики в Білорусі ще не застосовували. Також, за твердженням МВС Білорусі, силовики не затримують і не застосовують силу проти "простих людей".

За словами начальника Головного управління організованої злочинності та корупції МВС Білорусі Миколи Карпенкова, "за простими людьми ніхто не бігає". Його слова передає білоруське опозиційне видання TUT.BY.

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Це ви (протестувальники – 24 канал) – фашисти, а не ми фашисти. По-справжньому силу ми ще ні до кого не застосовували,

– наголосив Карпенков.

Він зазначив, що "найнебезпечніших гострокопитних ми з вулиць приберемо". За його словами, наразі у Білорусі ведеться спостереження та ідентифікація осіб, їх силовики намагаються "вилучити з натовпу".

Зверніть увагу! Раніше Карпенков вже "відзначився" скандальними заявами. До прикладу, він обіцяв "гуманно" застосовувати зброю проти демонстрантів.

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