Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило, що силовики під час мирних протестів 29 листопада застосовували проти протестувальників спецзасоби. Загалом за проведення публічних заходів затримали 313 людей.

Відомо, що силовики застосовували проти протестувальників сльозогінний газ та електрошокери. Це підтвердила у речниця МВС Ольга Чемоданова у телеграмі.

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Як МВС Білорусі виправдовує силовиків

Чемоданова заявила, що правоохоронці вдалися до попереджувальних пострілів та інших спецзасобів, щоб змусити демонстрантів розійтися. За даними МВС Білорусі, загалом за порушення законодавства про проведення публічних заходів затримано 313 людей.

Натомість мінський правозахисний центр "Весна" повідомив, що кількість затриманих демонстрантів у Білорусі 29 листопада склала понад 420. Більшість затриманих були взяті під варту в Мінську, хоча також були затримання в Бресті, Гродні та інших містах.

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Що відомо про протести 29 листопада

У Мінську відбувся Марш сусідів. Люди виходили на вулиці, тримаючи у руках червоно-біло-червоні прапори або речі, що мають відповідні кольори.

Протягом дня у Білорусі пройшли протести у районному форматі, учасники збиралися в колони у своїх дворах і районах.

Акції протесту в Білорусі тривають вже майже чотири місяці – від 9 серпня, коли відбулися суперечливі президентські вибори.

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