МВС контролюватиме дотримання карантину в "Епіцентрі", – Геращенко
Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" змінить графік роботи у вихідні. Водночас правоохоронці контролюватимуть дотримання мережею обмежень через карантин вихідного дня.
Після розмови з представниками МВС, керівництво "Епіцентру" пообіцяло дотримуватися обмежень, які прийняли у Кабміні. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці.
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За словами Геращенка, Кабінет міністрів зробив відповідну заяву на сайті гіпермаркету. Через це "Епіцентр" працюватиме лише в онлайн-режимі, а отримати товар українці зможуть в Центрах видачі замовлень.
Геращенко повідомив, що Нацполіція та Міністерство внутрішніх справ ретельно перевірятимуть, чи в "Епіцентрі" й справді дотримуватимуться необхідних карантинних обмежень.
Карантин вихідного дня: що відомо
- Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти з 14 листопада 2020 року та триватиме протягом 3 тижнів.
- Експерти зазначають, що це завдасть збитків економіці країни, адже основна частина виторгу різних закладів припадає на вихідні дні.
- Через впровадження карантину вихідного дня у різних регіонах України люди вийшли на протести.
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