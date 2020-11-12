Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" змінить графік роботи у вихідні. Водночас правоохоронці контролюватимуть дотримання мережею обмежень через карантин вихідного дня.

Після розмови з представниками МВС, керівництво "Епіцентру" пообіцяло дотримуватися обмежень, які прийняли у Кабміні. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці.

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За словами Геращенка, Кабінет міністрів зробив відповідну заяву на сайті гіпермаркету. Через це "Епіцентр" працюватиме лише в онлайн-режимі, а отримати товар українці зможуть в Центрах видачі замовлень.

Зверніть увагу! Раніше керівництво "Епіцентру" заявляло, що гіпермаркет не скасовуватиме роботу у вихідні дні. Там хотіли продавати лише продукти, медичні товари та засоби гігієни. Детальніше про це – читайте тут.

Геращенко повідомив, що Нацполіція та Міністерство внутрішніх справ ретельно перевірятимуть, чи в "Епіцентрі" й справді дотримуватимуться необхідних карантинних обмежень.

Карантин вихідного дня: що відомо

Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти з 14 листопада 2020 року та триватиме протягом 3 тижнів.

Експерти зазначають, що це завдасть збитків економіці країни, адже основна частина виторгу різних закладів припадає на вихідні дні.

Через впровадження карантину вихідного дня у різних регіонах України люди вийшли на протести.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу