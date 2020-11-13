У МВС пояснили, чому електрошокер гуманніший за поліцейську палицю
Правоохоронці під час затримання зловмисників можуть кийками завдати куди серйозніших травм, ніж електрошокером. Адже зловмисники часто чинять опір, тож поліцейському буває важко прицілитися так, щоб не влучити в голову, статеві чи інші важливі органи.
Поліцейським кийком можна завдати більше травм, ніж електрошокером. Про це говорив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів, пише УНН.
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Нагадаємо, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими, і пропонує розширений опис їхнього використання внести у законодавство.
Чому електрошокер – це гуманніше, ніж кийок
За словами представника МВС, електрошокер здебільшого використовують для того, щоб зупинити правопорушника. Причому "в основному це великі люди, які зловживають наркотиками, алкоголем".
- "Якщо не використовувати електрошокер, то... У поліції достатньо обмежений арсенал можливостей, тож використовують поліцейську палицю", – розповів Геращенко.
Заступник міністра нагадав, що кийком не можна бити по голові, шиї, суглобах, статевих органах. І все ж кийком можна завдати травм набагато важчих, ніж електрошокером.
У момент, коли людина пручається, поліцейський замахується, щоб вдарити палицею в те місце, яке не заборонене, правопорушник змінює позицію тіла в просторі. Удар втрапляє, наприклад, у голову,
– сказав Геращенко.
Наслідки цього можуть бути набагато страшніші, ніж якби правоохоронець застосував електрошокер.
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