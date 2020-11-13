Правоохоронці під час затримання зловмисників можуть кийками завдати куди серйозніших травм, ніж електрошокером. Адже зловмисники часто чинять опір, тож поліцейському буває важко прицілитися так, щоб не влучити в голову, статеві чи інші важливі органи.

Поліцейським кийком можна завдати більше травм, ніж електрошокером. Про це говорив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів, пише УНН.

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Нагадаємо, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими, і пропонує розширений опис їхнього використання внести у законодавство.

Чому електрошокер – це гуманніше, ніж кийок

За словами представника МВС, електрошокер здебільшого використовують для того, щоб зупинити правопорушника. Причому "в основному це великі люди, які зловживають наркотиками, алкоголем".

"Якщо не використовувати електрошокер, то... У поліції достатньо обмежений арсенал можливостей, тож використовують поліцейську палицю", – розповів Геращенко.

Заступник міністра нагадав, що кийком не можна бити по голові, шиї, суглобах, статевих органах. І все ж кийком можна завдати травм набагато важчих, ніж електрошокером.

У момент, коли людина пручається, поліцейський замахується, щоб вдарити палицею в те місце, яке не заборонене, правопорушник змінює позицію тіла в просторі. Удар втрапляє, наприклад, у голову,

– сказав Геращенко.

Наслідки цього можуть бути набагато страшніші, ніж якби правоохоронець застосував електрошокер.

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