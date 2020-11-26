МВС 26 листопада підписало меморандум про співпрацю з Музеєм Голодомору. Зокрема, відомство вже передало до музею 2 розсекречені кримінальні справи.

Надалі співпраця МВС з Національним музеєм Голодомору-геноциду буде системною. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Через скільки років ворог не зупиняється. Зараз зі сторони російського режиму маємо ще один проєкт по знищенню нашого народу – анексію Криму та війну на Сході України, але нас не зламати ні голодом, ні агресією,

– наголосив Аваков.

Глава МВС розповів, що у його рідному Харкові вози проїжджали по місту, збирали тіла і ховали без імені. Якщо українці пробували врятувати своїх дітей, їх за це жорстоко карали.

Що відомо про вже передані музею справи

Першу справу відкрили через спробу чоловіка на прізвище Шляпін принести з колгоспного поля додому жменю зерна. За це Шляпіна розкуркулили та засудили разом з дружиною та дітьми до 10 років таборів.

Другу справу відкрили через факт канібалізму. Аваков наголосив, що "доведені до божевілля голодні люди, вважалися злочинцями та каралися дуже суворо".

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Що ще сказав Аваков

Співпраця силовиків з музейниками допоможе "розповісти про злочин проти українського народу, назвати імена катів та реабілітувати несправедливо засуджених".

Справи 1932 – 1933 років ще раз демонструють, наскільки страшно радянський режим знищував національну спільноту. Після винищення інтелігенції та духовенства перейшли до масового геноциду селян.

Навесні 1933 року в Україні щохвилини помирали 17 людей.

Надзвичайно важливо "повертатися до своєї історії, розкривати і вивчати архіви, бо проти України діє ворожа пропаганда, яка має на меті знищити національну пам’ять".

Голодомор – це злочин без терміну давності.

МВС підписало меморандум про співпрацю з Музеєм Голодомору: дивіться відео