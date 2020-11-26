Ворог не зупиняється: МВС відкрило архіви кримінальних справ про Голодомор – відео
МВС 26 листопада підписало меморандум про співпрацю з Музеєм Голодомору. Зокрема, відомство вже передало до музею 2 розсекречені кримінальні справи.
Надалі співпраця МВС з Національним музеєм Голодомору-геноциду буде системною. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
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Через скільки років ворог не зупиняється. Зараз зі сторони російського режиму маємо ще один проєкт по знищенню нашого народу – анексію Криму та війну на Сході України, але нас не зламати ні голодом, ні агресією,
– наголосив Аваков.
Глава МВС розповів, що у його рідному Харкові вози проїжджали по місту, збирали тіла і ховали без імені. Якщо українці пробували врятувати своїх дітей, їх за це жорстоко карали.
Що відомо про вже передані музею справи
- Першу справу відкрили через спробу чоловіка на прізвище Шляпін принести з колгоспного поля додому жменю зерна. За це Шляпіна розкуркулили та засудили разом з дружиною та дітьми до 10 років таборів.
- Другу справу відкрили через факт канібалізму. Аваков наголосив, що "доведені до божевілля голодні люди, вважалися злочинцями та каралися дуже суворо".
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Що ще сказав Аваков
- Співпраця силовиків з музейниками допоможе "розповісти про злочин проти українського народу, назвати імена катів та реабілітувати несправедливо засуджених".
- Справи 1932 – 1933 років ще раз демонструють, наскільки страшно радянський режим знищував національну спільноту. Після винищення інтелігенції та духовенства перейшли до масового геноциду селян.
- Навесні 1933 року в Україні щохвилини помирали 17 людей.
- Надзвичайно важливо "повертатися до своєї історії, розкривати і вивчати архіви, бо проти України діє ворожа пропаганда, яка має на меті знищити національну пам’ять".
- Голодомор – це злочин без терміну давності.
МВС підписало меморандум про співпрацю з Музеєм Голодомору: дивіться відео
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