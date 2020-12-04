Підозрюваного у вбивстві громадської активістки та учасниці війни на Донбасі Аміни Окуєвої – Ігоря Редькіна – могли звільнити з-під варти. Річ у тім, що правоохоронці напередодні дізналися: підозрюваний міг симулювати раптове погіршення стану здоров’я і вимагати разом із адвокатами надання медичної допомогти з вивезенням "на лікування".

Зокрема, йшлося про інсценування сердечного приступу. Про це напередодні сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Тепер у МВС кажуть: дочасного звільнення підозрюваного вдалося запобігти. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав речник МВС Артем Шевченко.

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Через вчасний медіарозголос вдалося упередити можливе звільнення з-під варти уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, підозрюваного у причетності до вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої. Захист підозрюваного не з’явився у суд на розгляд своєї ж скарги,

– зазначив він.

За словами Шевченка, суд відклав на 9 грудня розгляд скарги захисту. Запобіжний захід – утримання під вартою – діє до 15 січня.

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої

30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді біля селища Глеваха під Києвом.

Окуєва загинула, а Осмаєв отримав поранення.

Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.

У січні 2019 року поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у низці замовних вбивств, серед яких і вбивство Окуєвої.

Серед них – 56-річний Ігор Редькін, якого підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої.

Підозрюваним в організації вбивства, ймовірно, є Салах Хумаїдов родом з Чечні.