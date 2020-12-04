У МВС запобігли звільненню з-під варти підозрюваного у вбивстві Окуєвої: що відомо
Підозрюваного у вбивстві громадської активістки та учасниці війни на Донбасі Аміни Окуєвої – Ігоря Редькіна – могли звільнити з-під варти. Річ у тім, що правоохоронці напередодні дізналися: підозрюваний міг симулювати раптове погіршення стану здоров’я і вимагати разом із адвокатами надання медичної допомогти з вивезенням "на лікування".
Зокрема, йшлося про інсценування сердечного приступу. Про це напередодні сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Тепер у МВС кажуть: дочасного звільнення підозрюваного вдалося запобігти. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав речник МВС Артем Шевченко.
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Через вчасний медіарозголос вдалося упередити можливе звільнення з-під варти уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, підозрюваного у причетності до вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої. Захист підозрюваного не з’явився у суд на розгляд своєї ж скарги,
– зазначив він.
За словами Шевченка, суд відклав на 9 грудня розгляд скарги захисту. Запобіжний захід – утримання під вартою – діє до 15 січня.
Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої
- 30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді біля селища Глеваха під Києвом.
- Окуєва загинула, а Осмаєв отримав поранення.
- Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.
- У січні 2019 року поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у низці замовних вбивств, серед яких і вбивство Окуєвої.
- Серед них – 56-річний Ігор Редькін, якого підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої.
- Підозрюваним в організації вбивства, ймовірно, є Салах Хумаїдов родом з Чечні.
Хто така Аміна Окуєва?
Уродженка Одеси. Раніше її звали Наталія Никифорова. Вийшла заміж за чеченця і прийняла іслам. Брала участь у Другій чеченській війні на боці Чеченської Республіки Ічкерія. Учасниця Майдану, добровільно пішла захищати Україну на Донбас. Гостро критикувала владу Росії та Чечні.
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