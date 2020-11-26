Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігора Кизима. Йому вручили ноту протесту через "тривалу серію антибілоруських акцій щодо Посольства Білорусі в Україні".

Виклик посла України до МЗС Білорусі: що відомо

Як зауважили у МЗС Білорусі, українському дипломату вручили ноту, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест через "безперервну серію антибілоруських акцій щодо Посольства Білорусі в Україні". Також тут вимагають забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року.

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Крім того, українському послу висловили крайню стурбованість:

бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій,

відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони.

Протиправна діяльність радикальних елементів у будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства та членів їхніх сімей,

– наголосили в білоруському МЗС.

У відомстві додали, що очікують також на реакцію України на "провокації" щодо Почесного консульства Білорусі у Львові.

Водночас білоруські дипломати сподіваються, що:

"акти вандалізму" належним чином розслідують,

вони отримають відповідну оцінку з боку правоохоронців,

винні отримають справедливе покарання.

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