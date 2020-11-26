МЗС Білорусі викликало посла України та вручило йому ноту протесту
Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігора Кизима. Йому вручили ноту протесту через "тривалу серію антибілоруських акцій щодо Посольства Білорусі в Україні".
Виклик посла України до МЗС Білорусі: що відомо
Як зауважили у МЗС Білорусі, українському дипломату вручили ноту, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест через "безперервну серію антибілоруських акцій щодо Посольства Білорусі в Україні". Також тут вимагають забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року.
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Крім того, українському послу висловили крайню стурбованість:
- бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій,
- відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони.
Протиправна діяльність радикальних елементів у будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства та членів їхніх сімей,
– наголосили в білоруському МЗС.
У відомстві додали, що очікують також на реакцію України на "провокації" щодо Почесного консульства Білорусі у Львові.
Водночас білоруські дипломати сподіваються, що:
- "акти вандалізму" належним чином розслідують,
- вони отримають відповідну оцінку з боку правоохоронців,
- винні отримають справедливе покарання.
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Що цьому передувало
- Під посольством Білорусі в Києві пройшло кілька акцій солідарності з білоруським народом після того, як Олександра Лукашенка знову оголосили переможцем виборів президента.
- Минулого тижня біля дипустанови встановили пам'ятний хрест жертвам режиму Лукашенка.
- У Львові під білоруським консульством у серпні проходила акція підтримки.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між офіційними представниками Києва та Мінська зберігаються, але їх поставили на паузу. Водночас він підкреслив, що взаємини між Україною та Білоруссю вже не будуть такими, як раніше.
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