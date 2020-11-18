У новому уряді Литви посаду міністра закордонних справ може обійняти прихильник України Габріелюс Ландсбергіс. З 2012 року МЗС держави очолює Лінас Лінкявічус, який також активно підтримує Україну.

Ландсбергіс фігурує як ймовірний глава МЗС у списку кандидатки у прем'єри Інгріди Шимоніте. Про це повідомляє LRT.

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Ландсберг є головою "Європейської народної партії". Я вважаю, що це дуже важливий фактор, який може ще більше збагатити нашу зовнішню політику зв’язками,

– розповіла Шимонте.

Що відомо про Ландсбергіса

Ландсбергіс є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".

Раніше він був депутатом Європарламенту.

Чиновник також входив до "Європейської народної партії".

Ландсбергіс є прихильником України , зокрема й у питанні санкцій проти російської агресії.

, зокрема й у питанні санкцій проти російської агресії. Чиновник був серед ініціаторів литовських санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Якщо кандидатуру Ландсбергіса підтримає Сейм, то він замінить на посаді міністра закордонних справ Лінкявічюса.