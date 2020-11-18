МЗС Литви може очолити прихильник України Габріелюс Ландсбергіс
У новому уряді Литви посаду міністра закордонних справ може обійняти прихильник України Габріелюс Ландсбергіс. З 2012 року МЗС держави очолює Лінас Лінкявічус, який також активно підтримує Україну.
Ландсбергіс фігурує як ймовірний глава МЗС у списку кандидатки у прем'єри Інгріди Шимоніте. Про це повідомляє LRT.
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Ландсберг є головою "Європейської народної партії". Я вважаю, що це дуже важливий фактор, який може ще більше збагатити нашу зовнішню політику зв’язками,
– розповіла Шимонте.
Що відомо про Ландсбергіса
- Ландсбергіс є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".
- Раніше він був депутатом Європарламенту.
- Чиновник також входив до "Європейської народної партії".
- Ландсбергіс є прихильником України, зокрема й у питанні санкцій проти російської агресії.
- Чиновник був серед ініціаторів литовських санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Якщо кандидатуру Ландсбергіса підтримає Сейм, то він замінить на посаді міністра закордонних справ Лінкявічюса.
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