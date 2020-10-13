Російське МЗС бідкається, що у Європі не бачать "утисків російськомовних в Україні"
У російському МЗС поскаржилися на роботу комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович. Мовляв, вона не приділяє достатньо уваги "системним порушенням прав російськомовних у низці країн".
Зокрема, росіяни бідкаються, що вона нібито "замовчує кричущу ситуацію з дотриманням прав людини в Україні". Така заява з'явилася на сайті відомства РФ, пише 24 канал.
Цікаво Зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО, – Зеленський
У повідомленні МЗС РФ йдеться про те, що українська влада "веде цілеспрямовану кампанію" щодо обмеження прав та інтересів російськомовного населення країни.
Дипломати країни-агресора кілька разів зверталися до Дуні Міятович щодо цього. Мовляв, наводили конкретні приклади "мовної політики Києва та насильницької українізації". Однак, очікуваної реакції від комісарки вони не отримали.
У російському відомстві ніяк не змогли з цим змиритися і назвали підхід Міятович до роботи "таким, що суперечить принципу неупередженості".
Російська мова в Україні
- Центр Разумкова та фонд "Демократичні ініціативи" провели опитування щодо російської та української мов в Україні;
- Понад 80% вважають, що у робочий час українською мусять спілкуватися усі, хто працює на керівних посадах або в держустановах;
- 66% українців зазначили, що у побуті охочі можуть спілкуватися російською, проте єдиною державною має залишатися українська;
- Цікаво, що 73,4% українців вважають рідною мовою українську, а от 22% українців – російську.