Глава українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна продовжує послідовно підтримувати білоруський народ. У відомстві вже навіть ухвалили низку рішень, які є практичними для того, щоб підтримати сусідній народ у важкій ситуації. Водночас на контакт з опозицією дипломати йти не квапляться.

Тих, кого обере білоруський народ на чесних і справедливих виборах, Україна буде визнавати і підтримувати.Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю "Новому времени".

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Що стосується поточної опозиції, лідерів протесту, то це вибір білоруського народу, який я поважаю. Я готовий мати справу з будь-яким лідером протесту, який чітко пояснить мені, якою буде політика Білорусі у разі їхнього приходу до влади. Політика Білорусі щодо України, звісно,

– наголосив міністр.

Водночас він додав, не може контактувати з людьми, з політичними лідерами, які не будуть визнавати російської агресії проти України або факт незаконної окупації Криму Росією.

Також Кулеба підтвердив, що теперішні відносини з Білоруссю поставлені на паузу. Наразі є контакти між прикордонними органами, де потрібна спільна взаємодія, але між органами влади всі контакти згорнуті. Каналом комунікації залишається МЗС, через посла в Білорусі Україна отримує всю необхідну інформацію.

"Але, знаєте, у нас були настільки широкі, глибокі відносини з Білоруссю. Це як потужний водоспад, де побудували дамбу, і через невеличку сантиметрову трубу витікає вода. Це зараз відбулося у відносинах між Білоруссю і Україною", – підсумував Кулеба.

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Зауважимо, що Олександр Лукашенко у протестах всередині Білорусі часто звинувачує західних сусідів. Зокрема, Польщу, Литву, згадує і про Україну. Насправді ж ситуація зумовлена сфальсифікованими результатами виборів у країні та рішенням Лукашенка проголосити себе президентом в черговий раз.

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