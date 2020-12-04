У МЗС вважають, що в разі введення локдауну закривати аеропорти і забороняти в'їзд іноземцям, як це було навесні, недоцільно. Коронавірус вже є всередині країни і такі обмеження суттєво не вплинуть на епідеміологічну ситуацію.

Чи буде Україна закривати державні кордони, наразі невідомо. Це рішення уряд прийматиме колегіально. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Що розповів Кулеба

Міністр вважає, що закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно, адже є суттєва різниця між карантином, введеним навесні, і теперішнім локдауном.

Навесні вірусу в країні ще не було і було завдання перекрити канали його можливого попадання на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах,

– пояснив він.

Міністр наголосив, що таку позицію він збирається відстоювати під час дискусій в уряді.

Зверніть увагу! Станом на 3 грудня 2020 року коронавірусом інфікувалися 772 760 українців. Зокрема, за минулу добу виявили 14 496 нових хворих на коронавірус. Водночас кількість людей, які одужали, є більшою – 15 372. За час пандемії від хвороби померли 12 960 людей. Більше інформації про коронавірус в Україні – читайте за посиланням.

Чи буде локдаун в Україні і коли

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 січня заявив, що посилювати карантин до кінця року наразі не планують. Натомість з січня 2021 року уряд може запровадити локдаун. Наразі невідомо, що планують закривати в Україні, але міський громадський транспорт точно працюватиме.