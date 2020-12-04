Чи потрібно Україні закривати кордони під час локдауну: позиція МЗС
У МЗС вважають, що в разі введення локдауну закривати аеропорти і забороняти в'їзд іноземцям, як це було навесні, недоцільно. Коронавірус вже є всередині країни і такі обмеження суттєво не вплинуть на епідеміологічну ситуацію.
Чи буде Україна закривати державні кордони, наразі невідомо. Це рішення уряд прийматиме колегіально. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Що розповів Кулеба
Міністр вважає, що закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно, адже є суттєва різниця між карантином, введеним навесні, і теперішнім локдауном.
Навесні вірусу в країні ще не було і було завдання перекрити канали його можливого попадання на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах,
– пояснив він.
Міністр наголосив, що таку позицію він збирається відстоювати під час дискусій в уряді.
Чи буде локдаун в Україні і коли
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 січня заявив, що посилювати карантин до кінця року наразі не планують. Натомість з січня 2021 року уряд може запровадити локдаун. Наразі невідомо, що планують закривати в Україні, але міський громадський транспорт точно працюватиме.
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