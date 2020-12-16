У МЗС розповіли про значення резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму: чим допоможе Україні
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо дотримання прав людини в окупованому Криму. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це рішення посприяє у створенні Кримської платформи.
Положення резолюції – значно посилені, – Кулеба
Кулеба наголосив, що це вже 5-та резолюція Генасамблеї щодо ситуації із захистом прав людини в окупованому Криму, та 9-та – щодо спроб анексії Росії півострова. Про це мовиться у повідомленні пресслужби МЗС.
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Цього разу положення резолюції – значно посилені, повідомив міністр. У документі зазначено про численні факти порушення прав людини з боку держави-агресора.
Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб Росії у Криму в контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як "окупаційна влада Російської Федерації",
– заявив Кулеба.
У резолюції застосували поняття "громадянські журналісти"
В резолюцію також вперше увійшло поняття "громадянські журналісти". Це, зауважили у МЗС, дозволить більше захистити медійників та громадських активістів, що працюють на окупованих Росією територіях.
Коротко про резолюцію Генасамблеї ООН
- У документі зазначено, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання щодо прав людини і міжнародного гуманітарного права.
- Росія використовує пандемію коронавірусу для введення невиправданих карантинних заходів на півострові.
- У такий спосіб посилюються репресії щодо населення.
- Російська влада блокує доступ кримчан до української системи освіти, а також порушує їхні релігійні права.
- На окупованій території громадян України змушують змінювати громадянство, обмежуючи право власності на землю.
- Свідома політика зі зміни демографічного складу півострова – військовий злочин.
- Генасамблея ООН вимагає від Росії надати доступ міжнародних моніторингових місій, зокрема, ОБСЄ.
Що відомо про Кримську платформу?Це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні .
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