Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо дотримання прав людини в окупованому Криму. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це рішення посприяє у створенні Кримської платформи.

Положення резолюції – значно посилені, – Кулеба

Кулеба наголосив, що це вже 5-та резолюція Генасамблеї щодо ситуації із захистом прав людини в окупованому Криму, та 9-та – щодо спроб анексії Росії півострова. Про це мовиться у повідомленні пресслужби МЗС.

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Цього разу положення резолюції – значно посилені, повідомив міністр. У документі зазначено про численні факти порушення прав людини з боку держави-агресора.

Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб Росії у Криму в контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як "окупаційна влада Російської Федерації",

– заявив Кулеба.

У резолюції застосували поняття "громадянські журналісти"

В резолюцію також вперше увійшло поняття "громадянські журналісти". Це, зауважили у МЗС, дозволить більше захистити медійників та громадських активістів, що працюють на окупованих Росією територіях.

Важливо! У МЗС наголосили, що саме завдяки резолюції, вдасться реалізовувати ініціативу зі створення Кримської платформи.

Коротко про резолюцію Генасамблеї ООН

У документі зазначено, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання щодо прав людини і міжнародного гуманітарного права.

Росія використовує пандемію коронавірусу для введення невиправданих карантинних заходів на півострові.

У такий спосіб посилюються репресії щодо населення.

Російська влада блокує доступ кримчан до української системи освіти, а також порушує їхні релігійні права.

На окупованій території громадян України змушують змінювати громадянство, обмежуючи право власності на землю.

Свідома політика зі зміни демографічного складу півострова – військовий злочин.

Генасамблея ООН вимагає від Росії надати доступ міжнародних моніторингових місій, зокрема, ОБСЄ.