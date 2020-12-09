МЗС України просить Канаду посприяти отриманню вакцини від COVID-19
МЗС України звернулось до Канади щодо допомоги в отриманні партії вакцин від коронавірусу. Відповідне прохання озвучив послу Канади в Україні Ларисі Галадзі заступник глави Міністерства закордонних cправ Євген Єнін.
Зустріч між дипломатами відбулась 8 грудня. Про деталі розмови МЗС України розповіло у телеграмі.
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Також Єнін та Галадза обговорили такі теми:
- Розслідування катастрофи літака МАУ під Тегераном та забезпечення належних компенсацій рожинам жертв.
- Реалізація канадських інвестиційних проєктів в Україні.
- Модернізація угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.
Що відомо про вакцинацію в Україні
- Загалом Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 з ініціативи COVAX.
- Київ вже звернувся до США щодо постачання вакцини від Pfizer.
- Постачання вакцини очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.
- У Центрі громадського здоров'я визначили 12 пріоритетних груп населення, які підлягають першочерговій вакцинації. Загалом до них може потрапити 21 мільйон українців.
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