МЗС України звернулось до Канади щодо допомоги в отриманні партії вакцин від коронавірусу. Відповідне прохання озвучив послу Канади в Україні Ларисі Галадзі заступник глави Міністерства закордонних cправ Євген Єнін.

Зустріч між дипломатами відбулась 8 грудня. Про деталі розмови МЗС України розповіло у телеграмі. До теми Оприлюднили деталі випробувань вакцини Pfizer: подробиці про ефективність і побічні ефекти Також Єнін та Галадза обговорили такі теми: Розслідування катастрофи літака МАУ під Тегераном та забезпечення належних компенсацій рожинам жертв.

Реалізація канадських інвестиційних проєктів в Україні.

Модернізація угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Що відомо про вакцинацію в Україні Загалом Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 з ініціативи COVAX.

Київ вже звернувся до США щодо постачання вакцини від Pfizer.

Постачання вакцини очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

У Центрі громадського здоров'я визначили 12 пріоритетних груп населення, які підлягають першочерговій вакцинації. Загалом до них може потрапити 21 мільйон українців. Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу