Німеччина і Франція високо оцінили виконання Україною мінських домовленостей. Така заява держав викликала шквал критики від Росії. Водночас МЗС України назвало російські звинувачення невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику.

17 листопада російське МЗС засудило німецько-французьку заяву щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Читайте також Окупанти на Донбасі нарощують бойову готовність: попередження розвідки

Про яку заяву йде мова

Франція та Німмечина відзначили, що Україна створила умови для поліпшення ситуації на Донбасі. Зокрема відкрила контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду, чим полегшила становище цивільного населення. Мова йде про відкриті 10 листопада КПВВ "Золоте" та "Щастя" у Луганській області.

МЗС Росії на таку заяву 2 держав заявило, що Україна, мовляв, хоче дезавуювати мінські домовленості.

Оцінки зусиль України Францією та Німеччиною викликала у МЗС Росії шквал емоцій, необґрунтованої критики та маніпулятивних звинувачень. Вони не відповідають дійсності і є небажання російської сторони зробити мінімальні кроки для полегшення гуманітарної ситуації на Донбасі,

– зауважили у МЗС.

Що відомо про відкриття КПВВ на Донбасі

10 листопада всі пункти пропуску у Донецькій та Луганській областях мали відновити роботу.

Однак окупанти відмовилися це робити і блокували КППВ.

Згодом запрацювали лише 2 пункти – "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Україна ж створила нові КПВВ – "Щастя" та "Золоте". Там відкрили центри надання адміністративних послуг, відділення банку та кімнати матері і дитини.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу