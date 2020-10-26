Міністерство закордонних справ України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через офіційну агітацію на користь однієї з політичних партій.

Про це повідомляє пресслужба українського відомства.

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В заяві йдеться, що 26 жовтня до МЗС запросили посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та передали ноту протесту.

Угорському дипломату довели позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення заяв офіційними особами Угорщини, особливо у день виборів, коли триває виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття,

– наголосили у відомстві.

Там заявили, що такі дії суперечать статті 60 Закону України "Про місцеві вибори", а також статті 57 Виборчого кодексу України, якими заборонено іноземцям брати участь у передвиборчій агітації.

Міністерство закликало угорську сторону поважати законодавство України та не робити кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин.

"Зі свого боку, українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги та взаєморозуміння", – вказали в МЗС.

Що відомо про скандал на виборах на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, агітував голосувати на виборах за чинного мера Берегова Золтана Бабяка.

Невипадково багато поглядів прикуто до Берегова, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати,

– написав Сійярто у Facebook.

Також він закликав угорців Закарпаття проголосувати на місцевих виборах за КМКС "Партію угорців України".