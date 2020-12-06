Наближеному до Путіна олігарху відмовили в доступі до мільярдних активів
Швейцарський банк Julius Baer відмовив російському бізнесмену Віктору Вексельбергу в доступі до мільярдних активів через побоювання опинитися під санкціями США. Суд Цюріха відхилив позов щодо активів та виніс рішення на користь банку.
Позов до банку подала зареєстрована на Кіпрі холдингова компанія Lamesa, одним з бенефіціарів якої є Віктор Вексельберг. Про це повідомляє швейцарська газета Tages-Anzeiger.
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Холдингова компанія вимагала від банку доступ до номінованих у доларах цінних паперів. Відповідні документи перебувають на банківському рахунку, який заблокований через обмеження Вашингтона.
За інформацією видання, банк має право та обов'язок блокувати активи та відмовляти у відповідних операціях. Ігнорування санкцій банком передбачає ризик значних штрафів.
У гіршому випадку їх можуть виключити з системи фінансового ринку США. Це загрожує існуванню як міжнародно активного банку, що залежить від доступу до американського фінансового ринку для відповідних операцій у доларах,
– мовиться у статті.
Водночас у виданні зазначили, що справу не закрито, адже Вексельберг хоче оскаржити рішення – у нього на це 30 днів. У наступній інстанції справою повинен займатись федеральний суд.
Що відомо про санкції щодо Вексельберга
- 4 червня 2018 року швейцарські банки заблокували понад мільярд доларів на особистих рахунках російського олігарха Віктора Вексельберга, щоб уникнути санкцій з боку США. Тоді Вексельберг вже перебував під санкціями США через підозру в причетності до втручання в американські вибори у 2016 році.
- Окрім блокування активів, санкції забороняють банкам використовувати інфраструктуру фінансового ринку США для ведення бізнесу з санкційними сторонами, що ускладнює доларові операції.
- Вексельберг не міг вільно розпоряджатися своїми активами і через це подав позов за допомогою холдингової компанії Lamesa проти банку Julius Baer.
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