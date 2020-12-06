Швейцарський банк Julius Baer відмовив російському бізнесмену Віктору Вексельбергу в доступі до мільярдних активів через побоювання опинитися під санкціями США. Суд Цюріха відхилив позов щодо активів та виніс рішення на користь банку.

Позов до банку подала зареєстрована на Кіпрі холдингова компанія Lamesa, одним з бенефіціарів якої є Віктор Вексельберг. Про це повідомляє швейцарська газета Tages-Anzeiger.

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Холдингова компанія вимагала від банку доступ до номінованих у доларах цінних паперів. Відповідні документи перебувають на банківському рахунку, який заблокований через обмеження Вашингтона.

За інформацією видання, банк має право та обов'язок блокувати активи та відмовляти у відповідних операціях. Ігнорування санкцій банком передбачає ризик значних штрафів.

У гіршому випадку їх можуть виключити з системи фінансового ринку США. Це загрожує існуванню як міжнародно активного банку, що залежить від доступу до американського фінансового ринку для відповідних операцій у доларах,

– мовиться у статті.

Водночас у виданні зазначили, що справу не закрито, адже Вексельберг хоче оскаржити рішення – у нього на це 30 днів. У наступній інстанції справою повинен займатись федеральний суд.

Зверніть увагу! У 2018 році Мінфін США оголосив про нові санкції проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. У списку опинилися бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирило Шамалов та Віктор Вексельберг.

Що відомо про санкції щодо Вексельберга