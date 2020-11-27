НАБУ відновило розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 "Декларування недостовірної інформації". А ДФС зайнялася цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Олійник, будучи суб'єктом декларування, привернув увагу правоохоронців тим, що в своїй декларації не вказав жодного родича, хоча за законом був зобов'язаний зробити це. Відповідно, він не вказав і майно своїх близьких. Про це повідомляє "Дело".

Незважаючи на те, що Олійник не задекларував майно своєї цивільної дружини, слідчим стало відомо, що вона володіє декількома земельними ділянками в Дніпропетровській і Київській областях, Дніпрі, домоволодіннями в Дніпрі, нежитловими приміщеннями в Павлограді. У Словаччині Гуназа має будинки, земельні ділянки та бізнес, зазначає видання.

Державна фіскальна служба теж зацікавилася Іриною Гуназою. Причина була в тому, що хоч вона і не є суб'єктом декларування, але викликає підозру її підприємницька діяльність, яку вона офіційно почала лише в 2015 році і відразу ж стала володаркою всього того майна, яке виявило НАБУ: земельні ділянки, будинки, будівлі, машини і не одна, а відразу кілька фірм,

– cказано в статті.

На початку листопада Вищий Антикорупційний суд України зобов'язав Національне антикорупційне бюро продовжити розслідування проти Святослава Олійника п'ятирічної давності. У 2015 році Олійник був заступником голови обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського. Водночас підрядника дорожньо-ремонтних робіт, фірму "УПС", зокрема її керівника Тараса Палія та заступника міського голови Володимира Лисого звинуватили в махінаціях на тендерах по ремонту та облаштуванню автошляхів Дніпра. Тоді обласна прокуратура заявила про передачу справи до суду. Можливе покарання – позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, заборона обіймати певні посади та штраф. Втім, вже через деякий час справу закрили, покарання так ніхто і не поніс, а 50% "УПС" перейшли до компанії Ірини Гунази.

У серпні 2020 року НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо оцінки дій Олійника: як виявилося, він тиснув на правоохоронні органи з метою виведення з-під кримінальної справи Палія.