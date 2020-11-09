Детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. 6 листопада обвинувальний акт скерували до суду.

Відповідну інформацію опублікувала пресслужба НАБУ. Справа стосується незаконних дій ексміністра, що призвели до недоотримання бюджетом 30,5 мільйона гривень.

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Дії Омеляна кваліфікували за такою статтею Кримінального кодексу:

"Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах".

Якщо його вину доведуть, ексміністру загрожує від 2 до 6 років за ґратами.

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Що з’ясувало слідство

У грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%.

Водночас один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

– є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів. У відомстві, зокрема, наголошували, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.

У підсумку вищезазначене рішення експосадовця призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 мільйона гривень. Тоді з очікуваних 203,5 мільйона гривень кошторис отримав 173,1 мільйона гривень . Ці дані підтвердили Держаудитслужба та судова експертиза.

. Ці дані підтвердили Держаудитслужба та судова експертиза. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з 11 листопада 2019 року. Омеляну повідомили про підозру у червні 2020 року.

14 серпня детективи НАБУ завершили розслідування. Тоді колишньому міністру відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду.

Зауважимо! Це друге розслідування НАБУ незаконних дій з боку Омеляна. Першою була справа щодо незаконного збагачення та декларування неправдивої інформації. У лютому 2019 року її скерували до суду. Натомість у липні 2020 провадження закрили у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності.

Як на докази слідства відреагував Омелян

Омелян у фейсбуці зауважив, що він – єдиний міністр, вже дві справи якого буде розглядати Вищий антикорупційний суд. Також це перший раз, коли посадову особу судитимуть за статтею про видання службовцем указу, що призводить до зменшення надходжень у державний бюджет.

На своє виправдання колишній очільник Мінінфраструктури пояснив, що вдався до такого кроку, аби зробити українські порти конкурентними російським. Тобто, про корупцію тут зовсім не мовиться.

Ну що ж, готуємося до нової справи в суді. Цього разу буду вже відстоювати не лише себе особисто, але й право українського бізнесу на нормальні умови роботи на українському ринку і на розвиток держави,

– наголосив колишній посадовець.

До свого допису він також прикріпив відеосюжет, в якому, зокрема, тогочасний прем'єр Володимир Гройсман хвалиться скороченням портових зборів. Імовірно, в такий спосіб Омелян відповідає НАБУ, що рішення він схвалював не сам.

Сюжет Омеляна у відповідь на справу НАБУ: дивіться відео