НАБУ прокоментувало рішення Конституційного суду, яким скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування. Бюро назвало такі дії КСУ політичними.

У Національному антикорупційному бюро вважають, що впровадження електронного декларування є "одним з ключових досягнень держави після Революції Гідності". Про це інформує пресслужба НАБУ.

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Своїм рішенням Конституційний суд не лише легітимізує наміри політиків та чиновників приховати від суспільства незаконно набуті статки, а й захищає інтереси окремих суддів КСУ, – йдеться у повідомленні.

У Бюро зазначили, що е-декларування – наріжний камінь антикорупційної реформи, розпочатої у 2014 році.

Та додали, що його мета – "зробити владу прозорою і підзвітною суспільству", але "судді КСУ вирішили, що всі служителі Феміди мають залишатися поза цим процесом, а моніторинг їхнього способу життя є нібито формою тиску".

У відомстві наголошують, що рішення суду "не витримує жодної критики: ні з етичного, ні з правового погляду". Адже остаточне рішення у разі виявлених порушень суддями законодавства у сфері запобігання корупції є прерогативою судів, а не НАЗК або НАБУ.

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Зверніть увагу! У НАБУ повідомили, що станом на 27 жовтня в їх роботі було залучено 110 кримінальних проваджень. Детективи досліджували приблизно 180 фактів умисного внесення посадовцями неправдивої інформації в електронні декларації. Сімом людям, серед яких троє екснардепів, повідомили про підозру, а 34 справи направили до суду. Тепер ці справи закриють.

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