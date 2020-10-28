"Руйнує антикорупційну реформу": НАБУ назвало рішення КСУ по е-декларуванню політичним
НАБУ прокоментувало рішення Конституційного суду, яким скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування. Бюро назвало такі дії КСУ політичними.
У Національному антикорупційному бюро вважають, що впровадження електронного декларування є "одним з ключових досягнень держави після Революції Гідності". Про це інформує пресслужба НАБУ.
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Своїм рішенням Конституційний суд не лише легітимізує наміри політиків та чиновників приховати від суспільства незаконно набуті статки, а й захищає інтереси окремих суддів КСУ, – йдеться у повідомленні.
У Бюро зазначили, що е-декларування – наріжний камінь антикорупційної реформи, розпочатої у 2014 році.
Та додали, що його мета – "зробити владу прозорою і підзвітною суспільству", але "судді КСУ вирішили, що всі служителі Феміди мають залишатися поза цим процесом, а моніторинг їхнього способу життя є нібито формою тиску".
У відомстві наголошують, що рішення суду "не витримує жодної критики: ні з етичного, ні з правового погляду". Адже остаточне рішення у разі виявлених порушень суддями законодавства у сфері запобігання корупції є прерогативою судів, а не НАЗК або НАБУ.
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Скандальне рішення Конституційного Суду: що відомо
- 27 жовтня на закритому засіданні Конституційний суд визнав, що кримінальна відповідальність за неправдиве декларування є "неконституційною".
- Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.
- Таке рішення КСУ викликало у суспільстві шквал обурення.
- В Офісі Президента заявили, що жодного відступу в антикорупційній роботі не допускають навіть гіпотетично.
- З 18:00 28 жовтня доступ до реєстрів е-декларацій заблокували.