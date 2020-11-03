Суддя Вовк відреагував на оголошення його в розшук і назвав це "цирком"
Скандальний очільник Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк вже відреагував на те, що НАБУ оголосило його у розшук. Так, він назвав це спробою "взяти під контроль судову систему".
Ба більше – суддя назвав НАБУ "медіакілером" і "дешевим піар-агентством". На розшуки НАБУ Вовк відреагував на власній фейсбук-сторінці.
Важливо Скандального суддю Вовка оголосили у розшук НАБУ
Він написав, що в розшук його оголошують вдруге за 2 місяці. Він додав, що, мовляв, не є підозрюваним у справі, яку розслідує НАБУ.
У НАБУ все ж продовжують влаштовувати цирк. Продовжують робити те, що вони почали 5 років тому, коли вперше прийшли до мене з претензіями за надуманими обставинами. Продовжують спроби взяти під контроль судову систему. Спочатку в інтересах Порошенко, тепер в інтересах іноземних господарів.У нас в країні не конституційна криза. У нас криза здорового глузду,
– висловився скандальний суддя.
Окрім того, Вовк дозволив собі дати пораду президенту Зеленському, натякнувши, що йому, мовляв, треба зробити перезавантаження деяких структур (вочевидь, йдеться про антикорупційні структури – 24 канал).
Чому Вовка оголосили у розшук?У НАБУ заявили, що Вовка оголосили у розшук через "систематичне ігнорування повісток від органу досудового розслідування".
Що відомо про справу глави ОАСК Вовка:
- НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні. 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку.
- Підозру передали керівнику апарату Окружного адмінсуду і відправили рекомендованими листами поштою додому. Причина: судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання.
- НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС. На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.
- 22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки ті не прийшли на засідання.
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