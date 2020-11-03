Скандальний очільник Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк вже відреагував на те, що НАБУ оголосило його у розшук. Так, він назвав це спробою "взяти під контроль судову систему".

Ба більше – суддя назвав НАБУ "медіакілером" і "дешевим піар-агентством". На розшуки НАБУ Вовк відреагував на власній фейсбук-сторінці.

Важливо Скандального суддю Вовка оголосили у розшук НАБУ

Він написав, що в розшук його оголошують вдруге за 2 місяці. Він додав, що, мовляв, не є підозрюваним у справі, яку розслідує НАБУ.

У НАБУ все ж продовжують влаштовувати цирк. Продовжують робити те, що вони почали 5 років тому, коли вперше прийшли до мене з претензіями за надуманими обставинами. Продовжують спроби взяти під контроль судову систему. Спочатку в інтересах Порошенко, тепер в інтересах іноземних господарів.У нас в країні не конституційна криза. У нас криза здорового глузду,

– висловився скандальний суддя.

Окрім того, Вовк дозволив собі дати пораду президенту Зеленському, натякнувши, що йому, мовляв, треба зробити перезавантаження деяких структур (вочевидь, йдеться про антикорупційні структури – 24 канал).

Чому Вовка оголосили у розшук? У НАБУ заявили, що Вовка оголосили у розшук через "систематичне ігнорування повісток від органу досудового розслідування".

Що відомо про справу глави ОАСК Вовка: